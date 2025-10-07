Itt a vége, megsemmisítette a bíróság a gödi akkumulátorgyár környezethasználati engedélyét

bíróság;megsemmisítés;Göd;akkumulátorgyár;környezethasználati engedély;Samsung SDI;

2025-10-07 17:31:00 CEST

A Pest Vármegyei Kormányhivatal vagy a Samsung SDI már csak a Kúriához fordulhat.

A Budapest Környéki Törvényszék megsemmisítette a Samsung SDI gödi akkumulátorgyárának a környezethasználati engedélyét. A döntés azt jelenti, hogy az írásbeli döntés kézhezvételétől az üzemnek fel kell függesztenie a működését – derül ki az EMLA Egyesület Facebook-bejegyzéséből.

Mint ismert, a gödi akkumulátorgyár öt éven át, vagyis 2017 és 2023 között környezethasználati engedély nélkül működött, a 2023 végén tíz évre kiadott dokumentumot pedig a Göd-ÉRT Egyesület 2024 januárjában megtámadta, mondván, működése sem a magyarországi, sem az európai környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg. A kereset egyik hangsúlyos pontja, hogy a környezetvédelmi hatóság nem kötötte az engedély kiadását az évek óta fennálló és lakossági panaszokhoz vezető zajszennyezés megszüntetéséhez, csupán egy újabb, immár harmadik zajcsökkentési intézkedési terv végrehajtását írták elő azzal a kikötéssel, hogy amennyiben ezzel sem oldódik meg a probléma, akkor további intézkedéseket kell hozni. Ha ez nem lenne elég, a Göd-ÉRT Egyesület kifogásolta azt is, hogy Pest Vármegyei Kormányhivatal „rendkívül megengedőnek” bizonyult a levegő- és vízszennyezés, valamint a gyártás során keletkező akkumulátor-hulladék ügyében is.

2024 májusában a környezethasználati engedélyt hatályon kívül is helyezték. Ekkor a Pest Vármegyei Kormányhivatal azzal védekezett, hogy a bíróság nem bezárást, hanem egyes tevékenységek korlátozását rendelte el, az akkumulátorgyár pedig nem is állt le, 2024 őszén a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla új eljárásra és új határozat hozatalára kötelezte az ügyben első fokon eljáró Budapest Környéki Törvényszéket. Ennek alapja az indoklás szerint az volt, hogy a Budapest Környéki Törvényszék nem biztosította a megszólalás jogát a Samsung SDI-nek, így pedig nem is mérlegelhette a cég gazdasági érdekeit.

Kiss Csaba környezetvédelmi szakjogász, az EMLA Egyesület igazgatója a Telexnek most azt mondta, a tavalyi esettől a mostani megsemmisítő ítélet két dologban tér el:

az egyik, hogy 2024 szeptembere óta szigorították az akkumulátorgyárakra vonatkozó szabályozás, akkumulátorokat már kis mennyiségben sem lehet gyártani környezetvédelmi engedély nélkül,

a másik, hogy nincs másodfok, a Pest Vármegyei Kormányhivatal vagy a Samsung SDI csak a Kúriához fordulhat, amely csak akkor másíthatja meg az elsőfokú döntést, kiderül, a Budapest Környéki Törvényszék súlyos hibát vétett.

A problémák ellenére az Orbán-kormány 2022 és 2023 között arról tárgyalt a Samsung SDI vezetésével, hogy az első kettő mellett még harmadik akkumulátorgyárat is felépít. A Telex által 2025 júliusában megszerzett dokumentumok tanúsága szerint az projektet koordináló Nemzeti Befektetési Ügynökség Göd és a szomszéd Csomád közötti területeket ajánlott erre a dél-koreai cégnek.