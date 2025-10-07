Kamu Mohu-levél kering a szemétszállítás állítólagos szigorításáról

hulladék;hamis állítások;kamu;Mohu Mol;

2025-10-07 18:00:00 CEST

Nem a Mohutól származik az elsősorban emailen és Facebookon terjedő, a szemétszállítás állítólagos szigorításáról szóló tájékoztató – közölte lapunk megkeresésére a hulladékkoncessziós cég. Az ügyben az a faramuci, hogy a tájékoztatás - a például a kukák terhelhetőségére és tartalmi megkötéseire vonatkozó – közlései részben helytállóak, bár például az 1100 literes edényzet súlykorlátja épp téves. Az irat fő állítása ugyanakkor, miszerint ezek a szabályok október 1-től lépnének életbe, hamis: forrásaink szerint az ál-Mohu-levél valóságnak megfelelő pontjai hosszú évek óta érvényesek.

Megfigyelők szerint a levél következetlen betűtípusai és tördelése, illetve helyenként kívülállóbb, civilebb megfogalmazásai az avatatlan szemlélőben is gyanút kelthetnek. A fő problémát ugyanakkor az okozta, hogy a tájékoztatást néhány hete egyes helyi, majd országos portálok is "lakossági Mohu-levélként", forrásellenőrzés nélkül, tényként közölték le. Mivel ugyanakkor az állítólagos „módosítások” a jelentős szigorítás érzetét keltik, azok azóta is vírusként terjednek emailen és a közösségi fórumokon. Az ügyet bonyolítja, hogy a Mohu október 1-jei hatállyal valóban bejelentett szabálymódosításokat. Ám, amiként arról korábban lapunk is beszámolt, a tényleges, de jóval kisebb súlyú változtatások az ál-Mohu-levélben említett pontokat egyáltalán nem érintették. Bár egyes, hibázó portálok azóta mellékeltek Mohu-helyreigazítást, ez nem mindenütt járt a téves adatok törlésével.

A múlt héten, vélhetőleg a kamu Mohu-levélen alapuló, téves tájékoztatás miatt az Energiaügyi Minisztérium egy viszonylag részletes cáfolatot jelentett meg. Bár a bírálat okát nem pontosították, a szaktárca többek között rögzítette: a kukák tartalmával kapcsolatos szabályok 2015 óta hatályosak, a kitett szemetet mindenképp elviszik, illetve a Mohunak egyes kirívó eseteket leszámítva nincs bírságolási joga.

Lapunk elért egy olyan közös képviselőt, aki „tájékoztató a hulladékkezelés változásáról 2025. október 01-től” címmel szintén szétküldte a kamufigyelmeztetést az általa kezelt lakások tulajdonosainak. Érdeklődésünket először, arra hivatkozva, hogy szerinte jogtalanul ismertünk meg egy „magánlevelet”, élesen visszautasította, ám miután biztosítottuk, hogy méltányosságból nem nevezzük meg, hellyel-közzel elismerte, valóban érdemi forrásellenőrzés nélkül küldött tovább egy hozzá valamiképp eljutó, mohusnak látszó iratot. Az „álhírterjesztő” ugyanakkor együttérzéséről biztosította úgy a levél megfogalmazóját, mint a kukásokat. Leszögezte: a szabálytalan szemetelés – kiváltképp a városias, társasházas övezetekben – egyre komolyabb és drágább gondokat okoz. Arra a felvetésünkre pedig, hogy semminemű jó szándékot nem indokolhat sem a Mohu-logó illetéktelen használata, sem a nyilvánvaló hazugságok és pontatlanságok, úgy vélte: ha a Mohu hatékonyabban emlékeztetné a lakosságot a szemetelés szigorú szabályaira, talán az ilyen sajátos, „civil” akciók is ritkulnának.