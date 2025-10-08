Tüntetők támadták meg az ecuadori elnök autóját

elnök;támadás;Ecuador;

A tiltakozók körbevették a konvojt, köveket dobáltak rá, de lövedékektől keletkezett sérüléseket is találtak az autón. Az elnöki hivatal terrorcselekményt emleget, öt embert tartóztattak le.

Tüntetők rátámadtak Daniel Noboa ecuadori államfő autójára kedden, öt embert őrizetbe vettek – közölte az ecuadori kormányzat. Az elnök nem sérült meg.

Inés Manzano energiaügyi miniszter gyilkossági kísérletnek nevezte a történteket, az elnöki hivatal pedig később közölte, hogy az elkövetőket terrorcselekmény kísérletével is vádolják. A tüntetést szervező CONAIE szervezet szerint viszont a hatóságok provokációjáról volt szó. Az elnök konvoja Cuenca térségében járt, amikor rátámadtak. A tiltakozók körbevették a konvojt, köveket dobáltak rá, de a nyilatkozó miniszter szerint lövedékektől keletkezett sérüléseket is találtak az autón.

A tüntetés oka az volt, hogy az elnök a múlt hónapban megszüntette az üzemanyagárak állami támogatását. Azóta rendszeresek a sztrájkok és tiltakozó akciók az országban, és a kormányzat emiatt több régióban rendkívüli intézkedéseket vezetett be. Kedd este Quitóban is tüntetés kezdődött, de miután a rendőrség megakadályozta, hogy a tiltakozók menetet alkossanak, a csoport békésen feloszlott.