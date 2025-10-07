Több száz millió forint kenőpénzt foglaltak le rendőrök a Péterfy Sándor Utcai Kórház két főorvosánál

vesztegetés;betegek;egészségügyi ellátás;gyanúsítottak;állami finanszírozás;szociális munka;Péterfy Sándor utcai kórház;főorvos;belgyógyászat;

2025-10-07 16:54:00 CEST

A belgyógyászok államilag finanszírozott elhelyezésért és ellátásért éveken át havonta akár több száz ezer forintot is legomboltak a betegektől alapítványi támogatás címén. Segítőjük egy szociális munkás volt.

Három kórházi dolgozót gyanúsítanak vesztegetéssel a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) gazdasági nyomozói abban a büntetőeljárásban, amelynek során több száz millió forintot foglaltak le egy fővárosi kórház belgyógyászatán dolgozó két főorvostól – jelentette be a Budapesti Rendőr-főkapitányság kedd reggel az egészségügyi intézmény nevének említése nélkül. Ezután nem sokkal a Telex közölte, hogy információik szerint a budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet Szövetség utcai telephelyén működő III. Krónikus belgyógyászati osztályáról vett őrizetbe a rendőrség két főorvost, és letartóztatásukat a bíróság el is rendelte.

A BRFK közleménye szerint a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) még két évvel ezelőtt, 2023. október 6-án tett feljelentést az ügyben. A gyanú szerint a két főorvos a belgyógyászati osztályon az államilag finanszírozott elhelyezésért és ellátásért jogtalanul havi 100-140 ezer forintot kért, alapítványi támogatás címén. – A jogszerűség látszata érdekében egy illegális pénztárt is működtettek, vagy a főorvosok maguk vették át a pénzt. Távollétükben a pénzt egy, a kórház alkalmazásában álló szociális munkás vette át – tették hozzá.

A rendőrök két évnyi adatgyűjtést követően 2025. október 1-jén fogták el a három embert. Az orvosoktól több száz millió forintot, iratokat és technikai eszközöket foglaltak le. Az egyik főorvost 40, a másikat 51 rendbeli, a szociális munkást 4 rendbeli vesztegetés elfogadása bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A két orvost őrizetbe vették, kezdeményezték letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt.

Lapunk is beszámolt az ügy előzményeiről még szeptember közepén. Akkor a Telexnek nyilatkozott egyik olvasójuk arról, hogy édesanyjától kétezer forintos napidíjat és alapítványi hozzájárulást is elkértek Péterfy Sándor Utcai Kórházban. Az asszony két hétig feküdt a kórház Szövetség utcai telephelyén, majd orvosa úgy nyilatkozott, hogy állapotában nem várható javulás, ezért állandó felügyeletre és ápolásra van szüksége. A hozzátartozók arról számoltak be, hogy egyes esetekben két szerződést kellett aláírniuk: egyet a napidíjról, egyet pedig a kötelező alapítványi hozzájárulásról. Az édesanya végül az Alsó erdősor utcába került, ahol nem kell fizetni, a Szövetség utcában viszont akad beteg, aki a teljes, 160 ezer forintos nyugdíját a kórháznak adja. Ezért egyébként valóban jobb az ellátás, mint sok más helyen, a betegeket naponta felültetik, tisztába teszik őket, kedvesek a nővérek és az orvosok is.