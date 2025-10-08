A Pegasus-bizottság ügyészségi bejelentést tett Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter ellen

Lengyelország;vizsgálóbizottság;Pegasus;

2025-10-08 14:13:00 CEST

A bizottság elnöke szerint véget ért a büntetlenség időszaka.

Az izraeli Pegasus kémszoftver beszerzésével összefüggő szabálytalanságok gyanúja miatt tettek ügyészségi bejelentést Zbigniew Ziobro, a fő lengyel ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság (PiS) párt képviselője, volt igazságügyi miniszter ellen - közölték az illetékes lengyel parlamenti vizsgálóbizottság szerdai sajtóértekezletén.

Magdalena Sroka, a kormánykoalíciós Lengyel Parasztpárt képviselője, a Pegasus-bizottság elnöke a varsói igazságügyi minisztérium székháza előtt rendezett sajtókonferencián kijelentette: „véget ért a büntetlenség időszaka”. Szavai szerint Ziobro teljes körű felelősséget viselt az általa egykor irányított igazságügyi tárca kötelékében működő, a bűncselekmények áldozatainak támogatása és a bűnmegelőzés céljából létrehozott Igazságosság Alap forrásainak felhasználásáért. Sroka szerint a volt miniszter a titkosszolgálatok által jelzett kockázatok ellenére döntött arról, hogy az alapból pénzt továbbítanak a kémszoftver beszerzésére.

Tomasz Trela, a bizottság tagja, a kormánykoalícióhoz tartozó Baloldal képviselője a sajtóértekezleten úgy vélte, Ziobro az egykori ellenzék ellen akarta felhasználni a szoftvert. Witold Zembaczynski bizottsági tag, a fő kormánykoalíciós frakció, a Polgári Koalíció részét alkotó, Modern nevű kispárt képviselője pedig közölte, szerinte Ziobrót akár 15 évi szabadságvesztésre is ítélhetik.

A kormányváltás után, 2024 elején létrehozott Pegasus-bizottság azt vizsgálja, hogy történt-e visszaélés a kémszoftver használatánál az előző, jobboldali PiS által vezetett kormánykoalíció idején. A testület korábban már megfogalmazta azt a gyanút, hogy az Igazságosság Alapból törvénysértő módon pénzeszközöket folyósítottak a korrupcióellenes hivatalhoz (CBA) a kémszoftver beszerzésére. A vizsgálóbizottság egy sor kihallgatást rendezett, amelyek egy részét a lengyel média élőben közvetíti. Zbigniew Ziobro többször nem jelent meg a bizottság előtt, súlyos onkológiai kezelést igénylő betegsége mellett arra is hivatkozott, hogy az alkotmánybíróság tavaly alaptörvényt sértőnek minősítette a vizsgálóbizottság létrehozását.

A volt minisztert január végén, majd múlt hétfőn rendőrök kísérték be a bizottsági ülésre. Előtte Ziobrót a varsói repülőtéren vették őrizetbe, amikor hazatért a belgiumi utókezelésről. A múlt hétfői, közel nyolc órán át tartó kihallgatáson a politikus ismét kijelentette, hogy törvénytelennek tartja a biztosság működését. Elmondta, hogy ő javasolta a Pegasus finanszírozását az Igazságosság Alapból, mivel a közpénzekből akkor nem akadt más forrás az ilyen jellegű beszerzésre. Azt is mondta, hogy a kémszoftver segített egyebek között olyan korrupciós ügyek vizsgálatában, amelyekben mások mellett a jelenlegi fő kormánykoalíciós erő, a Polgári Platform két politikusa, Slawomir Nowak és Roman Giertych érintett.