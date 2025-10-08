Greta Thunberg szerint megkínozták őt és más aktivistákat az izraeli börtönben

Izrael;kínzás;Gázai övezet;izraeli-palesztin konfliktus;Greta Thunberg;

Az izraeli külügyminisztérium korábban többször visszautasította, hogy Greta Thunberget és másokat bántalmaztak volna a Gázai övezetbe tartó nemzetközi segélyszállító flottilla aktivistáinak letartóztatása során.

Greta Thunberg kedden azt állította, hogy őt és a gázai segélyflottilla többi őrizetbe vett tagját kínzásnak vetették alá az izraeli börtönben, ahol fogva tartották őket – írja a Reuters.

A hírügynökség szerint a svéd klímaaktivista egy stockholmi sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy őt és másokat az izraeli hadsereg „elrabolta és megkínozta”. Nem volt hajlandó részleteket elárulni, de amikor rákérdeztek, annyit hozzátett, hogy nem kapott tiszta vizet, és más fogvatartottakat megfosztottak a létfontosságú gyógyszereiktől.

Megjegyezte, hogy amit ők elszenvedtek, az eltörpül ahhoz képest, amit a Gázai övezetben kell az embereknek nap mint nap átélniük. Thunberg és a flottából mások azt is kifogásolták, hogy a svéd kormány nem nyújtott nekik elegendő segítséget a letartóztatásuk idején. Svédország kormánya kedden közölte, többször is azt tanácsolta az aktivistáknak, hogy ne utazzanak Gázába, de ennek ellenére konzuli támogatást nyújtott nekik, és hangsúlyozta Izraelnek, hogy megfelelő bánásmódban részesüljenek a svéd állampolgárok.

Az izraeli haditengerészet péntek reggel tartóztatta fel a Gázai övezetbe tartó Global Sumud nemzetközi segélyszállító flottilla utolsó hajóját. A Global Sumud hajóin politikusok és aktivisták utaztak, akik szeptemberben indultak el Spanyolországból, és akciójukat „béketudatos, erőszakmentes humanitárius missziónak” nevezték, amellyel céljuk a gázai tengeri blokád áttörése volt, „humanitárius segítségnyújtás az ostrom alatt álló, éhínséggel és népirtással sújtott” övezet lakosságnak.

A több mint 40 hajón körülbelül 470 ember utazott, köztük a svéd Greta Thunberg klímaaktivista is. Szombaton Izrael bejelentette, hogy az elfogott aktivistákat kitoloncolják Törökországba. Az izraeli külügyminisztérium vasárnap hazugságnak minősítette, hogy Greta Thunberget és másokat bántalmaztak volna a Global Sumud flottilla aktivistáinak letartóztatása során.