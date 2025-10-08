Jámbor András odaadja egyhavi fizetését annak a fideszesnek, aki átvisz egy működő reformot a gyerekvédelemben

Fidesz;gyermekvédelem;aláírásgyűjtés;gyermekvédelmi rendszer;gyermekvédelmi intézmények;Jámbor András;

2025-10-08 13:58:00 CEST

Az országgyűlési képviselő kifejtette, már közel 30 ezer aláírást gyűjtöttek össze arra, hogy teljes körű reform valósuljon meg a gyerekvédelemben.

„Egyhavi fizetésemet adom oda annak a fideszesnek, aki végre átvisz valami működő, életképes, a szakma által támogatott reformot a gyermekvédelmi rendszerben” – közölte Jámbor András országgyűlési képviselő szerdán a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

A politikus a videóban elmondta: már közel 30 ezer aláírást gyűjtöttek össze arra, hogy teljes körű reform valósuljon meg a gyerekvédelemben. Jámbor András szerint ez azért sikerült nekik, mert „sorra jönnek a problémás esetek a gyermekvédelemben az elmúlt években”, miközben a kormány semmit nem tesz, csak „támadásokat, lejárató kampányokat” indított.

A képviselő emlékeztetett: a kegyelmi ügy után sem történt semmi a gyermekvédelemben, leszámítva a megfelelő életvitelt igazoló vizsgálatot, amin egyébként a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója, Juhász Péter Pál is átment. Jámbor András ezután felidézte: 2024-ben azt kérdezte Orbán Viktortól a parlamentben, hogy mikor emelik meg a gyerekvédelmi dolgozók fizetését. A kormányfő akkor azt ígérte, hogy a 2026-os költségvetésben benne lesz a béremelés, de erre végül nem került sor. Így jelenleg a gyerekvédelemben dolgozók keresik az egyik legkevesebbet az állami alkalmazottak közül.

Mint arról beszámoltunk, néma csendben, egyetlen hozzászólás nélkül szavazták le a fideszes képviselők a gyermekvédelmi dolgozók béremelését, és azt az 1500 forintos emelést is, amely egy állami gondozott gyermek egy napi étkezésére jutott volna az Országgyűlés költségvetési bizottságában hétfőn.