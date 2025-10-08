Németország engedélyezi a rendőrségnek, hogy lelőjék az idegen drónokat

Németország;légtérsértés;lelövés;drónok;

2025-10-08 14:48:00 CEST

„A drónokkal kapcsolatos incidensek veszélyeztetik a biztonságunkat” - indokolt Friedrich Merz német kancellár.

Németország felhatalmazást ad a rendőrségnek az olyan drónok lelövésére, mint amilyenek a közelmúltban több NATO-tagállam, köztük Németország légterét is megsértették - írja a Reuters.

A szerdán elfogadott, még parlamenti jóváhagyásra váró rendelkezés értelmében minden, a német légteret megsértő idegen drón lelőhető, továbbá lézert, és egyéb zavaró jelzést is lehet alkalmazni az irányítási és navigációs kapcsolatok megszakítására. „A drónokkal kapcsolatos incidensek veszélyeztetik a biztonságunkat” - indokolt Friedrich Merz német kancellár, hozzátéve, ezt nem fogják megengedni.

„Megerősítjük a szövetségi rendőrség hatásköreit, hogy a drónokat a jövőben gyorsabban fel lehessen ismerni és el lehessen hárítani”

- mondta.

A döntésre azt követően került sor, hogy múlt pénteken Németországban is több tucat repülőjáratot kellett törölni, vagy elterelni a müncheni reptérről - amely Németország második legnagyobb reptere - drónészlelés miatt. A történtek miatt több mint 10 ezer utas járt pórul. A német kancellár feltételezése szerint Oroszország állhat az akció mögött. A drónok közül egyébként egyik sem volt felfegyverezve, valószínűleg inkább megfigyelőtevékenységet végezhettek. Egyesek szerint ugyanakkor a közelmúltbeli incidensekben részt vevő drónokat az EU-n belülről is indíthatták.