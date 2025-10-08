Hadházy Ákos néma tiltakozással, szónokok nélkül folytatja keddi demonstrációit

tüntetés;gyülekezési törvény;Hadházy Ákos;arcfelismerő rendszer;

2025-10-08 15:15:00 CEST

Továbbra is lesznek tiltakozások, csak más formában.

Néma tiltakozással, szónokok nélkül folytatja keddenkénti, megszokott demonstrációit Budapest belvárosában Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő egy szerda délutáni Facebook-bejegyzésében köszönte meg azok támogatását, akik kitartottak mellette, ugyanakkor jelezte: ha a részvétel nem növekszik, nem tudják elérni céljukat, vagyis a gyülekezési törvény módosításának visszavonását. Hangsúlyozta, ő maga ott lesz a Ferenciek terén, de „saját magamat csapnám be, ha azt mondanám, hogy ezen most változtatni tudok.” Hozzátette, bár sok ezer honfitárs hasonlóan gondolkodik, több millióan mégis elhiszik „azt a hazugságot, hogy vagy nem is olyan nagy baj az arcfelismerő rendszerek bevetése betiltott tüntetéseken, vagy hogy úgysem lehet ellene tenni semmit.”

Hadházy Ákos közölte: követelés helyett tiltakozással kívánnak élni, és addig folytatja a megmozdulásokat, amíg legalább két-három ember csatlakozik hozzá. Színpad nem lesz, igény szerint köztéri fogadóórákat tart, a tiltakozás pedig néma formában zajlik majd. Úgy véli, az eredményeket sem szabad elhallgatni: az átláthatósági törvény megszűnt, részben a „Pride-törvény” elleni kitartó tiltakozásnak köszönhetően.

Az Erzsébet hídi és a Ferenciek terei demonstrálók példát mutattak, még ha csak az egyik vitatott jogszabályt sikerült is visszavonatni. Mint fogalmazott, „a parázs izzásban tartása valódi eredmény”, az elmúlt fél év pedig megmutatta, hogy sokan készek kiállni szabadságukért.

„Az eredmény felemás, mert a tartós, polgári engedetlenségig nem jutottunk el. Erre esély sem volt, hiszen az ellenzék vezetője szinte naponta elmondta, hogy erre nincs szükség, ő elfogadja a piszkos játékszabályokat, és reméli, így is nyerni fog. Úgy legyen!”

– utalt Magyar Péterre.

Bejegyzését így zárta: „A hatalomnak kifejezetten kellemetlen tény: az elmúlt fél évben nem kellett »vezér« hatalmas tömegtüntetésekhez – egy független képviselő, egy egyszerű diák, néhány színész vagy néhány influenszer is tízezres megmozdulásokat tudott szervezni a szabadságért.”

Hadházy Ákos jelezte, hogy a következő héten este fél hatkor a török luxusszálló előtt várja a demonstrálókat.