Nem figyel a diák? Mesterséges intelligencia árulkodik a tanárnak

Arcfelismerő buktatja le egy kínai középiskolában azokat a diákokat, akik nem figyelnek órán - írja a Mashable alapján a 24.hu. A rendszer "kétélű fegyver": az unalmas tanárokat is segíthet kiszűrni.