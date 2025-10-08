Továbbra is lesznek tiltakozások, csak más formában.
Rétvári Bence szerint nem működik és nem is áll fejlesztés alatt ilyen informatikai rendszer.
Az ellenzéki politikus állítja, hogy a legalább kétszázezres Budapest Pride nevetségessé tette az Orbán-kormányt, ősszel azonban tovább durvulhat a hatalom.
A független országgyűlési képviselő szerint ha a rendőrség beveti és működik, akkor tömegesen érkeznek majd a büntetések.
Keczéry Attila arra reagált, hogy a MOK és az érdekvédők határozott kérése ellenére Sulyok Tamás köztársasági elnök aláírta a „Magyarország versenyképességének javítása érdekében” című salátatörvényt.
További érvekkel is alátámasztotta lapunknak Alexin Zoltán adatvédelmi szakértő a Magyar Orvosi Kamara indítványát, amelyben azt kérték a köztársasági elnöktől, hogy ne írja alá az Országgyűlés által a héten megszavazott salátatörvényt.
Az ellenzéki politikus a Belügyminisztériumban némi csata után tekinthetett be a nemzetközi dokumentumokba, s kiderült, két szerződés is van, amelyek jelentősen sérthetik hazánk szuverenitását.
Észleli és azonosítja az állatokat, sőt a viselkedésükről is gyűjt információkat az egyelőre kísérleti fázisban lévő, infravörös kamerákba épített rendszer.
Arcfelismerő buktatja le egy kínai középiskolában azokat a diákokat, akik nem figyelnek órán - írja a Mashable alapján a 24.hu. A rendszer "kétélű fegyver": az unalmas tanárokat is segíthet kiszűrni.