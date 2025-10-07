Hadházy Ákos: Nem vagyunk bolondok, de kudarcot vallottunk, és többé nem követelünk, csak tiltakozunk

Bolondoknak hívnak minket, hogy miért vagyunk itt, úgy sem lehet mit csinálni, de tévednek, igenis el lehet érni, amit akarunk – kezdte beszédét Hadházy Ákos a Ferenciek terének másik részén, a Matild-palotánál, ahol az eddig keddi tüntetéssorozat most folytatódott. Megismételte korábbi állítását, hogy az átláthatósági törvénynek továbbra sincs nyoma, eltűnt, és bár „a Népszava újságírói bulldogként próbálták megtudni”, hogy mi a Fidesz terve, választ azonban lapunk sem kapott a kérdéseire.
A független országgyűlési képviselő kvázi elismerte, hogy a tüntetéssorozata kudarcot vallott, mert az úgynevezett pride-törvényt – a gyülekezési törvény 2025. márciusi módosítását és az azt kísérő áprilisi alkotmánymódosítást – „lenyelte" az ellenzék, de azt jó hírnek tartja, hogy a Pécs Pride tüntetőit nem büntették meg, a hatalom fél. A pride-törvénynek – fűzte hozzá – nem is az a lényege, hogy hányan mennek ki, hanem az, hogy az esetleg elcsalt választás utáni tüntetések milyen kitartóak lesznek, hányan vesznek majd részt rajtuk.
Most már nem a törvény visszavonását követeljük, nem hazudunk magunknak. Ettől kezdve egy tiltakozó tüntetés lesz, nem is fogom minden héten meghirdetni, de én itt leszek, mert a magyarok igenis hajlandók tüntetni a szabadságukért, a szabadságjogaikért, és legalább védekezni tudunk a következő hónapokban. A propagandagépezet sajnos működni fog, de az eddigi tiltakozások megalapozták a lehetőségét, hogy ha egy társunk kerül veszélybe, vagy az Orbán-kormány még egy lépést tesz a diktatúra felé, fellobbanhat a láng. Jövő héten ugyanitt folytatjuk, és nem lesznek szónoklatok sem. Tiltakozunk és tartjuk parazsat – közölte az ellenzéki képviselő, aki a tüntetővel ezután a Mikszáth Kálmán térre vonult.
A demonstráció helyszíne azért volt a Matild-palota előtti terület, mert két tüntetéssel ezelőtt konfliktus alakult ki Hadházy Ákos és Reisz Péter Pál szerzetes között, miután a ferencesek több mint negyed órán át tartó harangozással próbálták elnyomni a tüntetés hangjait. Múlt hétfőn azonban egy személyes találkozó után rendeződött a helyzet, megállapodás született, hogy a demonstrációra a tér egyik távolabbi pontján állítják fel a színpadot, hogy ne zavarja a templomba, misére érkezőket.
A tüntetők miatt a Múzeum körúton egy sávot is lezártak a rendőrök. A Mikszáth Kálmán téren a Pázmány Péter Katolikus Egyetem az LMBTQ-ról készített tanulmányuk miatt kirúgott tanáraiért álltak ki.