XIV. Leó pápa felszólította az amerikai püspököket, hogy lépjenek fel Donald Trump bevándorlásellenes politikájával szemben

2025-10-08 16:16:00 CEST

A katolikus egyházfő tucatnyi levelet kapott bevándorlóktól, akik a Trump-adminisztráció eljárásaitól való félelmükről számoltak be.

XIV. Leó pápa fogadta a Vatikánba látogató amerikai püspököket, s közölte velük, hogy lépjenek fel Donald Trump bevándorlásellenes politikája ellen - adta hírül a Reuters.

A találkozón az amerikai-mexikói határról érkező püspökök és szociális munkások is részt vettek, s a katolikus egyházfő elmondta, több tucat levelet kapott bevándorlóktól, amelyekben leírták a Trump-adminisztráció politikája miatti félelmeiket. Mark Seitz, El Paso püspöke az esemény után úgy fogalmazott, „szentatyánkat mélységesen aggasztják ezek az ügyek.” Hozzátette, XIV. Leó „kifejezte azon kívánságát, hogy az Egyesült Államok Püspöki Konferenciája határozottan nyilatkozzon erről a kérdésről.” A Vatikán hivatalos kommentárt nem fűzött a találkozóhoz.

A chicagói születésű Robert Francis Prevostról, azaz XIV. Leó pápáról korábban is tudható volt, hogy kritikus a Trump-féle vezetéssel szemben, és ezt a múlt héten is egyértelművé tette: mint azt a Reuters felidézi, a katolikus egyházfő ekkor megkérdőjelezte, hogy a Trump-adminisztráció bevándorlásellenes politikája összhangban van-e a katolikus egyház életpárti tanításaival. E kijelentését néhány konzervatív ugyanakkor sérelmezte. A Fehér Ház a kritikára úgy reagált, hogy Donald Trumpot számos ígérete alapján választották meg, s ide tartozik az illegális bevándorlók kitoloncolása is.

A katolikus egyházfő kedden este találkozott egy nagyjából 100 fős amerikai katolikus csoporttal is, akik bevándorlók ügyeiben végeznek karitatív tevékenységet, s megköszönte a munkájukat.

Egyelőre XIV. Leó sem biztos, hogy az Orbán-kormány kedvenc pápája lesz: néhány napja például a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjével, Tarr Zoltánnal is találkozott, aki egy EP-delegáció tagjaként látogatott el a Vatikánba az egyházfőhöz. A magyar ellenzéki politikus a találkozóról azt mondta, a Szentatya bölcsessége és nyitottsága mély benyomást tett rá.