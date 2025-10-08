A kék és vörös államok csatája

Egyesült Államok;Texas;illegális bevándorlás;Demokrata Párt;Chicago;Donald Trump;Portland;kormányzati leállás;Oregon;bevándorlási hivatal;Illinois;

2025-10-08 15:00:00 CEST

Rendészeti és jogi harcokat is hoznak a Trump elnök által szorgalmazott tömeges deportálások a demokrata vezetésű amerikai nagyvárosokban.

Mintegy 500 fős Nemzeti Gárda különítmény érkezett Texasból az Illinois állambeli Elwoodba, az Army Reserve Center létesítménybe, hogy védelmet nyújtson a Chicago városában a szövetségi bevándorlási hatóság (ICE) razziák alatt a szövetségi hatósági személyek és épületek védelméhez. Az Operation Midway Blitz nevű akcióban az ICE erői városszerte razziáznak illegális bevándorlókat keresve. Szeptember végén összecsapásra is sor került a bevándorlási hivatal erői és az ellenük tüntető helyi lakosság között a szövetségi hivatal külvárosi Broadviewban található épületénél. Trump elnök jelenleg az 1976-os vészhelyzetről szóló törvényre (National Emergencies Act) hivatkozva más államok Nemzeti Gárdái felett utasítási jogkört gyakorol. Az elnök azonban továbbmenne: meglebegtette az eredetileg 1792-ben hozott Insurrection Act (Zendülési Törvény) élesítését is. Ennek keretében az elnök a hadsereg bármelyik haderőnemét bevetheti egy belső zendülés leveréséhez. A hangulatot tovább szította Stephen Miller helyettes kabinetfőnök múlt szombati online nyilatkozatai, amely szerint a szélsőbaloldali demokrata bírók és az igazságszolgáltatás rendszer védelmet nyújt az országban működő szélsőbaloldali mozgalmak képviselőinek. Ugyanez a Miller augusztusban a Demokrata Pártot egy belföldi szélsőséges szervezetnek minősítette.

Illinois állam demokrata kormányzója, J.B. Pritzker azonban egyértelművé tette, hogy az akciót illegális megszállásnak tekintik a Trump adminisztráció részéről és a kormányzat taktikája feltehetően az lehet, hogy káoszt teremtenek a demokrata vezetésű nagyvárosban azzal céllal, hogy bizonyítsák Trump a helyi közbiztonságról terjesztett rémisztő vízióját. Ebben a politikai játszmában pedig a szövetségi hatóság illetékesei a gyalog szerepét töltik be. Az állam és város vezetősége perli a szövetségi kormányt a beavatkozás jogalap nélküliségére hivatkozva. A republikánus és demokrata erőközpontok összefeszülésének külön drámai töltést ad a szövetségi kormány már nyolcadik napja tartó leállása, amelyért a Trump-adminisztráció kizárólag a Demokrata Párt politikusait teszi felelőssé.

Hétfőn Chicago polgármester, Brendan Johnson rendeletet írt alá, amellyel városszerte ICE-mentes zónákat hozott létre. Az intézkedés értelmében a város tulajdonában álló ingatlanok területén megtagadhatják a bevándorlási hivatal belépését, a kezdeményezéshez pedig önkéntes alapon a magántulajdonban lévő vállalkozások is csatlakozhatnak. A rendelet szövege említést tesz olyan incidensekről is, amikor az ICE tagjai állami iskola közelében könnygázt vetettek be, helyi polgárokat rohantak le fojtó fogással, vagy egy városi tanácstagot vertek szalagbilincsbe.

Trump elnök az oregoni Portlandet „porig égett” és „háború dúlta” városnak minősítette. Radikális tüntetők egy pár százas csoportja valóban eltorlaszolt a helyi ICE létesítményt bejáratát és pirotechnikát is használtak, sőt egy források szerint az épületet védő egységeket kővel is megdobálták. Válaszul az épületet védő egységek könnygázt és hanggránátot vetettek be. A közösségi médiában azonban jóval békésebb videók is terjednek a városból. Ezeken a helyiek felfújható csirke figurákon lovagolnak és zenei fesztiválokon vesznek részt és olyan önironikus gesztusokra ragadtatják magukat, mint a nemzeti vészhelyzet kihirdetése a kritikus zabtej és flaneling hiány miatt. Portland az USA egyik legliberálisabb, leginkább környezettudatos városa, amely a szomszédos Washington állammal együtt a progresszív rockzenét sem veti meg. Erre utalnak az alternatív tejjel és flanelinggel kapcsolatban elsütött viccek is. Oregon demokrata kormányzója, Tina Kotek szerint szükségtelen a katonai erők bevetése a városban. Oregoni és kaliforniai állami vezetők kérelmére az Oregon szövetségi kerületében illetékes bíró ideiglenesen blokkolta az elnöki rendeletet, amely a Nemzeti Gárda bevetéséről szól az államban. Ugyanezt a chicagói illetékes kollégája még nem tette meg.