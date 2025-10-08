Akár 48 órán belül új miniszterelnöke lehet Franciaországnak

Franciaország;kormányválság;Emmanuel Macron;Sébastien Lecornu;

2025-10-08 21:55:00 CEST

A pártok többsége elutasítja, hogy előrehozott választás legyen.

Elképzelhető, hogy Franciaországnak 48 órán belül új miniszterelnöke lehet – jelentette ki a Reuters beszámolója szerint az ügyvivő kormányfő.

Sébastien Lecornu elmondta, lát esélyt egy új kormány megalakítására, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a folyamat utolsó szakasza nehéz lesz. Lecornu, aki az elmúlt két évben már az ötödik kormányfő Franciaországban, hétfőn benyújtotta saját és kabinetje lemondását – mindössze néhány órával azután, hogy bemutatta új kormányát. Így alakult meg a modern francia történelem legrövidebb ideig hivatalban lévő kormánya. Emmanuel Macron elnök azonban arra kérte Lecornu-t, hogy egyelőre ügyvivőként maradjon hivatalban, és egyeztessen a politikai pártok vezetőivel – a balközéptől a jobbközépig – annak érdekében, hogy enyhítse a kialakult politikai válságot, és elkerülhessék az előrehozott parlamenti választásokat.

Az ügyvivő kormányfő közölte, hogy tájékoztatta az államfőt tárgyalásai eredményéről. Véleménye szerint a helyzet lehetővé teszi, hogy az elnök a következő 48 órában kinevezzen egy új miniszterelnököt. Macronra az elmúlt napokban több irányból is nyomás nehezedett: a szélsőjobboldali és radikális baloldali pártok egyaránt előrehozott választásokat sürgettek, és lemondást követeltek. Lecornu szerint azonban a pártokkal folytatott egyeztetések alapján a parlamenti többség elutasítja az előrehozott választás gondolatát.

A politikai bizonytalanság megrázta a piacokat az euróövezet második legnagyobb gazdaságában, különösen a befektetők Franciaország jelentős költségvetési hiánya miatt érzett aggodalmai miatt. Szerdán némi megkönnyebbülés volt tapasztalható a pénzpiacokon: miután Lecornu délelőtt óvatos optimizmusának adott hangot egy lehetséges politikai megállapodás kapcsán, a párizsi CAC 40 tőzsdeindex 1,1 százalékos emelkedést mutatott. A francia piac azonban 2025-ben továbbra is az európai átlag alatt teljesít. Lecornu nyilatkozata előtt a francia államkötvények hozama is javult euróövezeti társaikhoz képest, mivel felmerült annak lehetősége, hogy a parlament még az év vége előtt elfogadja a költségvetést. Egyelőre nem ismert, mikor tesz bejelentést Macron.

Lecornu jelezte, hogy nem ő lesz a következő miniszterelnök. Nem nevezte meg, ki töltheti be a posztot, illetve milyen politikai irányvonalat képviselhet majd az új kormány. Hangsúlyozta, hogy a döntés Emmanuel Macron kezében van.