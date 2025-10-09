Az 55-ös főúton csütörtök reggel történt balesetben többen megsérültek, az érintett útszakaszt a mentés és a helyszínelés idejére lezárták.
A járműveknek ténylegesen csak az alkatrészeit lehetett volna hasznosítani. Jellemzően néhány tízezer és pár száz ezer forint között mozgott az áruk.
2024 nyara nyár minden eddiginél hosszabb hőségsorozata miatt kukoricát errefelé már nem termesztenek. A helyiek szerint katasztrófa lesz, ha nem vezetik át a Duna vizét.
A sérültek között gyerekek is vannak.
A nagyközségben azért kellett választást kiírni, mert az eddigi polgármester, Toroczkai László a Mi Hazánk listájáról országgyűlési mandátumot szerzett.
Azt nem közölte a Honvédelmi Minisztérium, hogy indult-e vizsgálat a történtekkel kapcsolatban.
A férfit maradandó fogyatékosságot eredményező, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolják.
„Mi nem elvisszük, hanem inkább kitesszük ezeket a jelképeket” – hangsúlyozta a párt.
A rendőrség és a kormánypropaganda szerint egy 6 méter mély, 50 centiméter széles és 60 centiméter magas alagúton szöktek át a menekültek a déli határon, a szakértő szerint ez technikailag lehetetlen lenne.
Egy ember életét vesztette és ketten megsérültek az 55-ös főúton történt balesetben.
Azért vitte a gránátnak látszó tárgyat a 86 éves férfi, hogy beszolgáltassa a rendőrségnek. Robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés miatt indult ellene eljárás.
Őrizetbe vettek egy ásotthalmi férfit, aki egy vita hevében úgy megverte lakótársát, hogy belehalt sérüléseibe – írja a Police.hu.
A párt elnökválasztásán alulmaradó politikus Sneider Tamást és Vona Gábort is bírálta. Toroczkai szerint súlyos döntések jöhetnek a Jobbikban.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei több mint 28 kilogramm marihuánagyanús anyagot találtak két személyautóban Ásotthalmon - közölte a NAV vasárnap.
Az Alkotmánybíróság által korábban megsemmisített eredeti rendeletnek kihúzták a méregfogát, mert se az iszlám, sem pedig a burka szó nem szerepel benne, vette észre a HVG.
Ásotthalom polgármestere, Toroczkai László vasárnap a Facebookon dicsekedett azzal, hogy az általa alapított mezőőrség illegális határátlépőket fogott, és kényszerített arra, hogy feküdjenek a földre. Erről fotókat is mellékelt a posztjához. Az Együtt választmányi elnöke, Szigetvári Viktor bejelentette: feljelentést tesz az ügyben.
Az Alkotmánybíróság (Ab) alaptörvény-ellenesnek találta és megsemmisítette a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló ásotthalmi önkormányzati rendeletnek azt a paragrafusát, amely szerint tilos közterületen a müezzin tevékenysége, a burka és a csador viselése, valamint az olyan propagandatevékenység, amely a házasságot nem egy férfi és egy nő életközösségeként mutatja be.
Ha a Kúria úgy dönt, akkor visszavonja a csadorviselést betiltó rendeletet Ásotthalom – mondta a Hír TV-nek a település jobbikos polgármestere.
Kúriához fordul az ásotthalomi önkormányzatnak a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelete ügyében a Csongrád Megyei Kormányhivatal.
Kigyulladt egy családi ház pénteken Ásotthalmon, az elsődleges adatok szerint a tűzben egy ott lakó idősebb asszony életét vesztette - tájékoztatott a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Megtámadta az Alkotmánybíróságon (AB) az alapvető jogok biztosa azt az ásotthalmi önkormányzati rendeletet, amely betiltotta a településen többek között a muszlim nők viseletét, a müezzin tevékenységét és az olyan propagandatevékenységet, amely az azonos neműek közötti házasságot népszerűsítené - írja a Magyar Nemzet.
Az alapvető jogok biztosánál kezdeményezte a botrányos ásotthalmi rendelet Alkotmánybíróság előtti megtámadását a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ).
Akár büntetést is kaphatnak azok a melegjogi aktivisták, akik szombaton Ásotthalmon tüntettek a helyi önkormányzat botrányos rendelete miatt, amely a burkaviselés és a mecsetépítés mellett tilt „bármilyen olyan akciót, ami a családi kapcsolatok alapjaként nem a házasságot (férfi és nő között), illetve a szülő-gyermek viszont ismeri el". Toroczkai László polgármester szerint vizsgálat indul a résztvevők ellen. A Jobbik alelnöke azt is kijelentette: a helyi képviselő-testület munkájába senki ne szóljon bele, ők pedig jónak látták rendeletbe foglalni a fentieket.
Nem marasztalja el a Jobbik vezetése az ásotthalmi polgármestert. Toroczkai László rendeletével, amely a nagyközségben megtiltja a mecsetek építését, a burka viseletét és a melegházasság népszerűsítését, ugyan sok jobbikos sem ért egyet, ennek ellenére a szankció elmarad. Vona Gábor kedden együtt "járőrözött" a polgármesterrel, aki egyben a radikális párt alelnöke, és világossá tette, a rendelettel nem ért egyet, "de a célban, hogy Magyarország a magyaroké, teljesen."
Ásotthalom önkormányzatának képviselőtestülete néhány napja rendeletben tiltotta meg közterületen a müezzin tevékenységét, a burka viselését, a házasságról és a családról azok alaptörvényi fogalmától eltérő véleménynyilvánítást. Az ásotthalmi rendelet olyan nyilvánvalóan és súlyosan sérti szinte a teljes alapjogi katalógust, hogy ha a kormány vagy az ombudsman kezdeményezi alkotmányossági felülvizsgálatát, az Alkotmánybíróság minden bizonnyal megsemmisíti majd a jobbikos polgármester irányította önkormányzat rendeletét - írja közleményében az Eötvös Károly Intézet.