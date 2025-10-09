Nagy értékű bolti lopás miatt indult eljárás egy magas rangú kormánytisztviselő ellen

lopás;Balassagyarmat;Lidl;kormánytisztviselő;büntetőeljárás;

A vezető beosztású, járási kirendeltséget vezető kormányhivatali dolgozót a ballassagyarmati Lidlben érték lopáson. Beismerte a tettét.

Bolti lopás közben tetten értek egy magas rangú kormánytisztviselőt, egy kormányhivatal vezető munkakörben dolgozó munkatársát. Mivel a lopási érték meghaladta az 50 ezer forintos szabálysértési értékhatárt, az ügyben büntetőeljárás indult – értesült a 444.

Az eset egy balassagyarmati Lidlben történt valamivel több, mint egy hónappal ezelőtt. Nógrád Vármegyei Főügyészség a lap érdeklődésére azt írta, „korábbi megkeresése tárgyát képező, lopás bűncselekménye miatt folyamatban lévő büntetőügyben tájékoztatom, hogy az ügyben a gyanúsított beismerte a cselekmény elkövetését”.

A megyei főügyészség a múlt héten nem cáfolta a portál értesülését, miszerint a lopás miatt indult büntetőügyben magas rangú, vezető beosztású, járási kirendeltséget vezető kormányhivatali munkatárs a gyanúsított. A tájékoztatásból az is kiderült, hogy szeptember végére a nyomozás lezárult, azonban a rendőrség nem vádemelési javaslattal továbbította az ügyet a vádhatóságnak, hanem előterjesztést tett az eljárás befejezésére.

A lap szerint nem zárható ki, hogy a gyanúsított a beismerő vallomása ellenére büntetlenül megússza a dolgot. Az ügyészség ugyanis azt is közölte, hogy az illető tettének elismerésével egyidejűleg kérte a „közvetítői eljárásra utalást”. Ez egy olyan mediációs eljárás, amely „lehetőséget teremt arra, hogy az érintettek feltárják a konfliktus körülményeit, az ahhoz vezető okokat, a felek szükségleteit és lehetőségeit, valamint az okozott sérelem helyreállításának és a bűnismétlés megelőzésének módjait”.

Ha büntetőügyekben ilyen eljárás indul, akkor „a bűncselekménnyel okozott sérelem jóvátétele a közvetítői eljárás keretében a büntethetőség megszűnését eredményezheti, vagy a büntetés korlátlan enyhítését teszi lehetővé”. Vagyis akár a beismerés ellenére is büntetlen maradhat az elkövető. A kifejezetten enyhe jogkövetkezmény miatt a vádhatóság nem is támogatta a gyanúsított kérését. A gyanúsítottnak most nyolc napja van, hogy panaszt tegyen megyei főügyészségen. A megyei kormányhivatal azt közölte, hogy nem tudnak az ügyről – írja a lap.