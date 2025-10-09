Estig üléseztek

Vitályos Eszter kormányszóvivő szerint szerdán estig tartott az Orbán-kormány legutóbbi ülése.
2025-10-09 09:46:00 CEST
Az illetőt eltávolították a szervezetből, személyes adatokkal való visszaélés miatt feljelentést tesznek és szigorúbb biztonsági intézkedéseket vezettek be. Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke szerint az illegális titkosszolgálati és politikai lejárató akció egyetlen célja elbizonytalanítani a közösségük tagjait.