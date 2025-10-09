kormányinfó;

Sem Magyar Péter, sem Ilaria Salis mentelmi jogát nem függesztette fel az Európai Parlament. A HírTV arról kérdezett, hogy a Tisza Pártnak, az Európai Néppártnak mekkora felelőssége van abban, hogy az antifaügy vádlottja, Ilaria Salis megtarthatta a mentelmi jogát. „Magyar Péter legnagyobb felelőssége abban van, hogy sokadjára kiderült, hazudott. Hiszen ő a mentelmi jog eltörlését ígérte, ehhez képest ma ebbe kapaszkodik, hogy egy köztörvényes bűncselekmény miatt ne vonják felelősségre. Ez egyedülálló mélypontja a magyar politikának. Az, hogy erőszakos bűnözőknek, terroristáknak is védelmet nyújt az Európai Parlament, az egész intézményt járatja le” – fogalmazott Gulyás Gergely.

A Tisza Párt adatszivárgásával kapcsolatban azt kérdezte a kormánypárti csatorna, hogy jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot, hogy „Ukrajnába is eljuthattak a szimpatizánsok adatai”, illetve milyen következményei lehetnek az ügynek. Gulyás Gergely szerint „egy súlyos, személyiségi jogokat valóban sértő botrányról” van szó, komoly kockázatot jelent. Akik ezért felelősek, rögtön hazudozni kezdenek, letagadják, majd elismerik, mindenki szeretne világosan látni. Még azok az őket támogatók is, akiknek az adatai ukrán kezekbe kerülhettek – mondta. A miniszter szerint nem helyes az a magatartás, akár Ruszin-Szendi Romulusz vagy Aranyosi Péter folytatja, hogy újságírókat lökdösnek.