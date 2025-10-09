kormányinfó;

2025-10-09 11:05:00 CEST

A Pesti Srácok kérdésére Gulyás Gergely emlékeztetett, immár terrorszervezetté lett nyilvánítva az antifa Magyarországon is. Angela Merkel kijelentéséről, miszerint Orbán Viktor nem Vlagyimir Putyin trójai falova az EU-ban, Gulyás Gergely azt mondta: „A korábbi német kancellár csak önmagát hozta, uniós ügyekben annak idején is igyekezett kiegyenlítő szerepet játszani, mindenkivel konszenzusra kellett jutnia. Migráció ügyében soha nem értett egyet a magyar kormányzati állásponttal, csak azt mondta el, amit korábban is elmondott.”

Az más kérdés, folytatta, hogy Merkel távozásával megszűnt azon célkitűzése az őt követő német kancellároknak, hogy Európát egyben kell tartani. Merkelnek lesújtó véleménye van arról, hogy Erasmus-ügyben magyar hallgatóknak és kutatóknak nem ad pénzt az EU.