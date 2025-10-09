Négyezer forintért kínálja félévre a Népszabadság archívumát a Mediaworks

Úgy tűnik, ismét elérhetőek lettek a kormány által bezárt napilap volt cikkei, de ezért az Origo, a Ripost, vagy a szintén kormánypropagandát terjesztő vidéki napilapok kiadójának kell fizetni – adta hírül a hvg.hu, hogy a kormányközeli Mediaworks lapelőfizetési oldalán, a Lapcentrumon mostantól elő lehet fizetni az egykori napilap archívumára. Az egykori írások olvasásáért félévente 3990 forintot kérnek.
– Kilenc évvel azután, hogy az egész lapot bezárták, úgy tűnik, mégis jól jönne a pénz, amit a Népszabadság archívumából szerezhet – jegyezte meg a portál, hozzátéve, hogy aki nem szívesen támogatja a Mediaworksöt, az egyébként az Arcanum – szintén előfizetéshez kötött – archívumában is megtalálja a lap egykori számait.
A nol.hu és a nepszabasag.hu internetes oldalak, amelyeken korábban a Népszabadság Online archívuma volt fellelhető, tavaly novemberben lettek elérhetetlenek. Így nem lehet például elérni a Rogán Antal helikopterezéséről szóló beszámolót sem, amely a Népszabadság bezárása előtt jelent meg az újság címlapján.Eltűnt a 2016-ban politikai okokból bezárt Népszabadság archívuma az internetről
A ma már a kormánypárti KESMA-hoz (Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány) tartozó, akkoriban Henrich Pecinától épp Mészáros Lőrinchez átkerülő Mediaworks 2016 októberében bocsátotta el a Népszabadság és a Népszabadság Online valamennyi munkatársát, majd szüntette meg Magyarország vezető politikai napilapját, arra hivatkozva, hogy anyagilag veszteséges. Az újság megszüntetésének módját a bíróság később két ítéletben is jogsértőnek minősítette.Munkatársunk, Horváth Gábor kapta a Népszabadság 2025-ös újságíródíjátNépszabadságos pólóban lépett fel Tusványoson a Punnany Massif, megjelent egy áthúzott KDNP-címer is