Legkorábban decemberben indulhat újra a forgalom a magyarkúti vonatkisiklás után

2025-10-09 12:03:00 CEST

A szeptember közepén történt incidenst követően a szakértők egybehangzóan azt mondták, hogy a katasztrofális pályaállapotok okozták a balesetet.

Legkorábban decemberben indulhat újra a vonatközlekedés a Vác–Balassagyarmat vonalnak azon a szakaszán, ahol szeptember közepén a rossz pályaviszonyok miatt kisiklott egy vonat – közölte a 24.hu érdeklődésére a MÁV.

Az állami vasúttársaság a lapnak azt írta, a vonatforgalom csak a helyreállítást követően indulhat újra, addig buszokkal biztosítják a térségben élők, valamint az oda kirándulók közlekedését. Az ígéret szerint a helyreállítás várhatóan a decemberi menetrendváltásig megtörténik, a balesetet követő vizsgálat még folyamatban van.

A lapnak nyilatkozó szakértők egybehangzóan azt mondták, hogy a katasztrofális pályaállapotok okozták a balesetet, amire rátett egy lapáttal az, hogy a megelőző napok esőzései alámosták a pályát a helyszínen. „A pályamester jelezte is, hogy gond van az érintett helyen a pályával, és fel kellene függeszteni a közlekedést, de ezt a jelzést valami miatt figyelmen kívül hagyták” – állította Meleg János, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke.

Amint arról a Népszava is részletesen beszámolt, szeptember 12-én reggel kisiklott egy Vácról Balassagyarmatra tartó vonat a Pest vármegyei Verőce mellett található Magyarkút megállóhelynél. A balesetben ketten könnyebb sérüléseket szenvedtek, a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja a történteket.

A történtek politikai visszhangot is kiváltottak. Az építési és közlekedési miniszter alapos vizsgálatot ígért és hangsúlyozta, hogy az eljárásnak minden részletre ki kell terjednie. A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter ezzel szemben Lázár János lemondását sürgette, arra hivatkozva, hogy a pályamester többször is kérte az érintett vasúti szakasz lezárását, amit nem teljesítettek.