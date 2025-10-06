Munkatársunk, Horváth Gábor kapta a Népszabadság 2025-ös újságíródíját

Horváth Gábor;Népszabadság-díj;2025;Válasz Online;

A Népszabadság volt, a Népszava jelenlegi főszerkesztő-helyettese, Horváth Gábor, illetve a Válasz Online szerkesztősége kapta a 2016. október 8-án politikai okokból bezárt napilap, a Népszabadság 2025-ös díjait. A Válasz Online a szólásszabadságért járó elismerésben részesült, Horváth Gábornak a külföldi tudósítóként és szerkesztőként végzett munkájáért az újságíródíjat adták át. A vasárnap esti átadón bejelentették azt is, hogy a hajléktalanok lapja, a Fedél Nélkül októberben újra népszabadságos különszámként jelenik meg.

Horváth Gábor 28 éven át, 1988-tól a lap 2016-os bezárásáig volt a Népszabadság újságírója. A külpolitikai rovatban kezdte, Havannában, Moszkvában és Washingtonban volt állandó tudósító. Az évek során dolgozott a belpolitikai rovat helyettes vezetőjeként, a külpolitikai rovat vezetőjeként, főszerkesztő-helyettesként és a Hétvége melléklet szerkesztőjeként is. Szinte minden műfajt gyakorolt, a lap minden rovatának írt, például riportokat, tudósításokat, publicisztikákat és interjúkat, de volt dzsessztörténeti sorozata is. Interjúalanyai között nem csak politikusok, elemzők és tudósok voltak, de olyan világhírű művészek is, mint Jevgenyij Jevtusenko, Kurt Vonnegut vagy Chucho Valdés. 2017 óta a Népszava munkatársa.

A Válasz Online portál 2018. december 9-én indult a fél évvel korábban megszűnt polgári hetilap, a Heti Válasz szellemisége jegyében. Újságírója és felelős kiadója, Bódis András az egyik prominens megszólalója volt a Direkt36 tényfeltáró dokumentumfilmjének, az Orbán Viktor veje, Tiborcz István vagyonszerzéséről szóló A dinasztiának, de 2025. szeptember elején a Válasz Online készítette a máig nagy közéleti hullámokat vető interjút is Kuslits Gábor volt Tegyesz-igazgatóval.

A Népszabadság utolsó száma 2016. október 8-án jelent meg. Aznap reggel 8 óra 40 perckor a kiadó, a Mediaworks Hungary Zrt. adott ki egy közleményt arról, hogy Magyarország akkor legnagyobb politikai napilapja „negatívan befolyásolja” a teljes cégcsoport eredményeit, és 2007 óta ötmilliárd forint veszteséget hozott össze. A közlemény még a lap üzleti modelljének az átformálásáról szólt, amiből végül megszüntetés lett.

A Népszabadság bezárásának a híre teljességgel váratlanul érte a szerkesztőséget. Egyrészt azért, mert Magyarország vezető napilapját költözés közben zárták be, a napilap éppen a Mediaworks Futó utcai irodaházából tért vissza a Bécsi úti székházba.. Másrészt azért, mert a Mediaworks közleményében szereplő állítások finoman szólva hamisan csengtek. Csak az egyik figyelemre méltó tény, hogy publikus adatok szerint a Népszabadságot 2,4 milliárd forintos eredménytartaléknál szüntették meg, amely még végelszámoláskor is benne volt a záró mérlegben.