Elbocsátják a kormánytisztviselőt, aki ellen eljárás indult, miután tetten érték bolti lopás közben

2025-10-09 13:19:00 CEST

A lopáson ért vezető beosztású, járási kirendeltséget vezető kormányhivatali dolgozó ügyében Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter szólalt meg.

Nem maradhat pozíciójában az a magas rangú kormánytisztviselő, akit bolti lopáson értek, hamarosan felmentik hivatalvezetői állásából – írja a 24.hu.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a lap érdeklődésére közölte, megvárják, hogy a kormányhivatal rétsági járási hivatalát vezető T. Bálinttal kapcsolatban beérkezzenek a hatóságok hivatalos értesítései, ezt követően intézkednek az ügyében.

A mai napon előzőleg lapunk is hírt adott róla, hogy bolti lopás közben tetten értek egy magas rangú kormánytisztviselőt valamivel több, mint egy hónappal ezelőtt egy balassagyarmati Lidlben. Mivel a lopási érték meghaladta az 50 ezer forintos szabálysértési értékhatárt, az ügyben büntetőeljárás indult. A vezető beosztású, járási kirendeltséget vezető kormányhivatali munkatárs beismerte tettét.