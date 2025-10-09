A vezető beosztású, járási kirendeltséget vezető kormányhivatali dolgozót a ballassagyarmati Lidlben érték lopáson. Beismerte a tettét.
Emellett pénzbüntetésre és a köztisztviselői jogviszonytól történő végleges hatályú eltiltásra ítélték.
Az ügyészség indítványozta a letartóztatását, a bíróság azonban elegendőnek látta a bűnügyi felügyelet elrendelését.
Főnyomozó beosztásban dolgozott.
A hivatali visszaéléssel gyanúsított belügyminisztériumi kormánytisztviselő és társa előzetes letartóztatását indítványozza a Fővárosi Főügyészség - adja hírül az MTI. Mondhatni óhatatlan, hogy a Tiborcz/Elios-botrány, vagy épp a Homolya-ügy kapcsán az ember elgondolkodik: milyen szűrő lehet az, amin mondjuk "B. Imre 35 éves budapesti kormánytisztviselő" fennakad, míg mások simán átcsúsznak rajta.
Hivatali visszaéléssel gyanúsítja a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a Belügyminisztérium egy kormánytisztviselőjét. Egy vállalkozó ellen befolyással üzérkedés a megalapozott gyanú - írja a police.hu.
Megütött, majd fojtogatott egy menekültet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) egyik munkatársa a kiskunhalasi zárt táborban - értesült az Index.
A jegyző - a törvényesség őre - ellen még zajlott a nyomozás, amikor a Belügyminisztérium felvette Gaál Róbertet kormánytisztviselőnek - írja a Hír24.
Kvázi kabinetfőnökként dolgozik Szijjártó Péter mellett a külügyminiszter futsal-csapattársa, aki nem rendelkezik diplomával, ezért hivatalosan csak "miniszteri kabinetjének működési koordinátoraként" foglalkoztatják - írta a vs.hu. A hírportál szerint ugyanis felsőfokú, szakirányú végzettség nélkül Benkő Szilárd kormánytisztviselőként nem láthatna el felsővezetői munkakört, ezt a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) is elismerte.