Megéri jóban lenni Szijjártóval

Kvázi kabinetfőnökként dolgozik Szijjártó Péter mellett a külügyminiszter futsal-csapattársa, aki nem rendelkezik diplomával, ezért hivatalosan csak "miniszteri kabinetjének működési koordinátoraként" foglalkoztatják - írta a vs.hu. A hírportál szerint ugyanis felsőfokú, szakirányú végzettség nélkül Benkő Szilárd kormánytisztviselőként nem láthatna el felsővezetői munkakört, ezt a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) is elismerte.