Hatan meghaltak egy szlovákiai autóbalesetben, egy gyerek súlyosan megsebesült

2025-10-09 13:39:00 CEST

A baleset a breznóbányai járásban történt szerdán este, a rendőrség vizsgálja a körülményeket.

Hatan meghaltak, és egy gyerek súlyos sérüléseket szenvedett egy közúti autóbalesetben a breznóbányai (Brezno) járásban szerdán este – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a besztercebányai kerületi rendőrség közlésére hivatkozva.

A tragikus kimenetelű baleset az I/66-os úton, Helpa (Heľpa) és Ágostonlak (Závadka nad Hronom) települések között történt, ahol két személyautó ütközött frontálisan. A szlovák hatóságok közlése szerint a balesetben hat – 14 és 36 év közötti korú – személy a helyszínen életét vesztette, egy 7 éves gyereket pedig súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja. A szlovák kormány romaügyi megbízottja, Alexander Daško közösségi médiában közzétett bejegyzése szerint az egyik autóban egy fiatal család, a másikban pedig munkából hazafelé tartó fiatal férfiak egy csoportja utazott. A balesetben elhunytak családjainak Daškón kívül Peter Pellegerini államfő, Richard Rasi parlamenti elnök, Matus Sutaj Estok belügyminiszter és más közszereplők is részvétüket nyilvánították csütörtökön.