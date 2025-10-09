Tarr Béla Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjáról: Hihetetlenül nagy öröm

Tarr Béla;irodalmi Nobel-díj;Krasznahorkai László;2025;

2025-10-09 13:38:00 CEST

A filmrendezőt telefonon értük el. Egy éjszaka alatt elolvasta a Sátántangót, és rögtön tudta, hogy ez egy remekmű.

Nagyon örülök, hogy nyert, úgyhogy egyelőre mást nem tudok mondani. Hosszú éveken keresztül együtt dolgoztunk, és hogy nyert, hihetetlen nagy öröm – mondta lapunknak Tarr Béla azután, hogy kiderült, egykori alkotótársa, Krasznahorkai László kapta 2025-ben az irodalmi Nobel-díjat.

A filmrendezőt – aki Krasznahorkai László több regényéből a Sátántangóból és Az ellenállás melankóliájából is készített filmet, illetve együtt dolgozott vele a legutóbbi filmjéig, a 2011-es A torinói lóig – telefonon értük el. Megkérdeztük tőle azt is, miben segítették Krasznahorkai László szövegei a filmjeit. – Nem konkrét szöveg segített, hanem az a pozíció, ahonnan a világot nézi, mert az univerzális. Abban tudott nagyon segíteni. De hát ez két külön nyelv, az irodalom és a film. A Sátántangót egy éjszaka alatt olvastam el, és rögtön tudtam, hogy ez egy remekmű – mondta Tarr Béla, aki ezután 1985-ben azonnal megkereste KrasznahorkaiLászlót a regény megfilmesítéséért.