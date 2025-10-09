A Demokratikus Koalíció törvényben törölné el a gyónási titkot pedofil bűntettek esetében

pedofília;DK;törvénymódosító javaslat;

2025-10-09 13:01:00 CEST

A párt törvénymódosító javaslatot nyújt be erről a parlamentben

Dobrev Klára október 7-én, az állami gondoskodásban élő gyermekek napján már elmondta, hogy a gyermekvédelem összeomlott annak teljes reformjára van szükség. Akkor a pártelnök ismertette a DK gyermekvédelmi programjának főbb pontjait is – a többi között, hogy másfélszeresére kell növelni a gyermekvédelemre szánt állami kiadásokat; vissza kell adni a gyermekvédelmi szolgálatok és a védőnői rendszer felügyeletét az önkormányzatoknak, növelni kell a gyermekjogi képviselők számát, fel kell készíteni a gyermekeket, a szülőket és a gyermekekkel foglalkozó szakembereket a szexuális bántalmazások megelőzésére, felismerésére és az ilyen esetek kezelésére, külön gyermek- és ifjúságvédelmi csoportot kell létrehozni a rendőrségen és az ügyészségen belül, amely kifejezetten a pedofil bűncselekmények, a gyermekek elleni erőszak, a gyermekkereskedelem és a gyermekprostitúció felszámolására fókuszál, nemzetközi együttműködésben az Interpollal és az Europollal.

A DK gyermekvédelmi programjának része az is, hogy a törvény mindenki számára írja elő a kiskorúakat érintő szexuális és más bűncselekmények esetében a feljelentési kötelezettséget, így az az egyházi személyeknek is. A párt szerint véget kell vetni annak, hogy egy pap a gyónási titokra hivatkozva ma törvényesen eltitkolhatja, ha a tudomására jutott gyermekbántalmazás, például egy pedofil bűntett.

A Demokratikus Koalíció szerint a gyermekek védelme fontosabb az egyházi szabályoknál, ezért a párt törvénymódosító csomagot nyújt be a parlamentben. A javaslat amellyel négy törvényt érint: az egyházi törvényt, a gyermekvédelmi törvényt, a büntető törvénykönyvet és az eljárási törvényt módosítanák annak érdekében, hogy az egyházi személyekre is vonatkozzon a jelentési kötelezettség gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények esetén, és nekik is kelljen tanúvallomást tenniük akkor is, ha gyónás keretében jutottak hozzá ezekhez az információkhoz.