Zelenszkij lobbizni fog Trump Nobel-békedíjáért, ezeket kéri cserébe

2025-10-09 14:29:00 CEST

Ha az amerikai elnök segít tűzszüneti megállapodást kötni Oroszországgal, és Tomahawk rakétákat is küld Ukrajnának, Kijev támogatni fogja, hogy jelöljék Nobel-békedíjra.

Ha Donald Trump amerikai elnök Tomahawk rakétákat küld Ukrajnának, és sikerül közvetítenie egy tűzszünetet Oroszországgal, akkor Kijev támogatni fogja, hogy jelöljék Nobel-békedíjra – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán államfő csütörtökön a Politico beszámolója szerint.

„A legutóbbi találkozónkon nem hallottam nemleges választ. Azt hallottam, hogy a munka technikai szinten folytatódik, és hogy megfontolják a lehetőséget” – mondta Zelenszkij újságíróknak Kijevben, utalva a New York-i ENSZ Közgyűlés idején, szeptember végén tartott egyeztetésükre.

Az ukrán vezető szerint „a háború befejezésének terve nem lesz könnyű”, de ez az egyetlen járható út. Hozzátette: „Ha Trump megadja a világnak – mindenekelőtt az ukrán népnek – a lehetőséget egy ilyen tűzszünetre, akkor igen, jelölni kell őt a Nobel-békedíjra. Ukrajna nevében jelölni fogjuk.”

Trump korábban többször is kampányolt azért, hogy megkapja a rangos elismerést, miután saját állítása szerint hét háborúnak is véget vetett. Az amerikai elnök személyesen hívta fel a norvég pénzügyminisztert, Jens Stoltenberget, hogy érdeklődjön a jelöléséről.

Zelenszkij kiemelte, hogy a Tomahawk rakéták – amelyek akár 1500 kilométeres hatótávval is rendelkeznek – stratégiai előnyt jelentenének Ukrajnának, mivel lehetővé tennék, hogy mélyen orosz területeken, akár Szibériában is célpontokat érjenek el. Szerinte ez megerősítené Ukrajnát, és „kissé kijózanítaná az oroszokat, hogy leüljenek a tárgyalóasztalhoz”. Az ukrán elnök emlékeztetett arra is, hogy nagy hatótávolságú precíziós rakétákat már Joe Biden elnöksége alatt is kértek, de kérésüket akkor elutasították.

Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök augusztus 15-én tartott rövid csúcstalálkozót Anchorage-ban. A találkozót akkor az ukrajnai békefolyamat patthelyzetének feloldását célzó lehetőségként értékelték, ám áttörés nem született. Trump a tárgyalás óta határozottabb hangnemet ütött meg Moszkvával szemben, többször hangsúlyozva, hogy csalódott az orosz elnökben.

A feszültséget tovább fokozta, hogy az amerikai döntéshozók mérlegelik: hosszú hatótávolságú Tomahawk típusú cirkálórakétákat küldenek Ukrajnának – egy lépést, amelyről Putyin korábban úgy nyilatkozott, hogy „teljesen új szintre emelné az eszkalációt.” Trump a Fehér Házban újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy lényegében már meghozta döntését a Tomahawk-rakéták Ukrajnába küldéséről, csak előbb tisztázni akarja, hogyan fogják azokat használni azokat, mert „nem szeretne eszkalációt”. Eközben az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova szerdán figyelmeztetett: a Tomahawkok átadása „az ukrán válság új, súlyos eszkalációs szakaszához vezetne, és helyrehozhatatlan károkat okozna az orosz-amerikai kapcsolatokban”.