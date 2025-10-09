Rejtélyes körülmények között újra eltűnt valaki a Pilisben, most egy 55 éves matematikatanárnak veszett nyoma

matematika;pedagógus;Pilis;eltűnés;túrázó;rejtélyek;

2025-10-09 16:49:00 CEST

A túrázni induló zuglói férfiról hat napja nem tudják, hol van. Akkor édesanyja házából lépett ki, akinek azt mondta, hogy tanítani megy, mégis a hegyek felé indulhatott el.

Már hat napja rejtély, hova tűnt el nyomtalanul Miklovicz András, a túrázást kedvelő népszerű matematikatanár zuglói kerületi otthonából – írja a Blikk. A lap szerint augusztusban egyszer már eltűnt a férfi kedvelt helyén a Pilis hegységben. Most is indult mentakció családja és a rendőrség kérésére, de eddig nem leltek rá, és a kereséssel egyelőre fel is hagytak.

– Az eltűnése napján még az édesanyjával ebédelt, aztán mondta, hogy elmegy tanítani és visszatér. Ez nem történt meg, de a telefonját megtalálták, amiből kiderült, hogy vásárolt magának egy buszjegyet a Pilis irányába. Nagyon szeretett túrázni, megcsinálta az egyik legkeményebb teljesítménytúrát is Magyarországon. A mai napig gyakran jár a hegyekbe – mondta el a Blikknek az 55 éves férfi egyik ismerőse.

A lap eddigi információ szerint nem valószínű, hogy a matematikatanár szándékosan tűnt volna el, korábban nem csak tanított, versenyeket nyert, de rendszergazdaként is dolgozott, és bár aggódott, hogy szakterületét a jövőben átveheti a mesterséges intelligencia, ez nem ad okot az eltűnésre.

A rendőrség megpróbálja követni pilisi útját, de mentőakció jelenleg nem zajlik.

A BRFK korábbi tájékoztatása szerint a XIV. Kerületi Rendőrkapitányság eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Miklovicz András ügyében.

A rendelkezésre álló adatok szerint az 55 éves férfi 2025. október 3-án délelőtt a XIV. kerületi tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott.

Miklovicz András körülbelül 170 centiméter magas, barna szeme van, kopasz, őszülő borostás. Eltűnésekor zöldes pufimellényt, fekete jóganadrágot, kék pólót, zöld tréningfelsőt és sötétszürke sportcipőt viselt.

A rendőrség azt kéri, hogy aki Miklovicz András tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.