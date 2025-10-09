Kiemelt beruházás lehet az Újpest stadionja

Kiemelt beruházássá nyilvánítaná a kormány az Újpest focistadionjának ügyét – vette észre a Telex a kormány hivatalos oldalán. A Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium bocsátotta társadalmi egyeztetésre a kormányrendelet-tervezetet amelynek már a címébe is azt foglalták bele, hogy a stadionépítés „gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházás”, és emiatt sajátos beépítési szabályokat és egyedi építési követelményeket rögzítenének.
– A tervezethez előzetes hatásvizsgálatot is végeztek, erre egy napot szántak, szeptember 22-én. A társadalmi egyeztetésre október 16-ig, azaz egy hétig várják az észrevételeket – derült ki a Telex összefoglalójából, hozzátéve, hogy az eljárás megindításához végül is hosszas viták után az újpesti önkormányzat is hozzájárult.
A Népszava még a nyáron számolt be arról, hogy új stadiont építenek Újpesten, és a tulajdonos Mol-csoport telekvásárlási előszerződést kötött a Fóti úti korábbi Tungsram-telepre, ide költöztetnék a Megyeri útról a lilák labdarúgóit. Terveik szerint a megvalósuló fejlesztések nem csupán sportparkként, hanem a városrész közösségi életének új központjaként is szolgálnának. Szerintük ugyanis a jelenlegi Szusza Ferenc Stadiont „nagyon elhasználódott”.Új stadiont építenek Újpesten