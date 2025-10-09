kiemelt beruházás;Újpest FC;társadalmi egyeztetés;új stadion;Építési és Közlekedési Minisztérium;

Kiemelt beruházás lehet az Újpest stadionja

A lila-fehér klub tulajdonosa, a Mol-csoport már a nyáron előszerződést kötött az új helyszínre, s a Megyeri útról a Fóti útra, a volt Tungsram-telepre költöznének.