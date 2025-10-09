Új stadiont álmodott az egyház Szegedre

A sportcélra fordítható társaságiadó-kedvezményekből építene stadiont a szeged-csanádi egyházmegye. A Videoton FC tulajdonosa, Orbán Viktor bizalmasa is tagja az egyházmegye gazdasági tanácsának, és mivel Garancsi István újonnan vásárolt cége volt az FTC-stadion kivitelezője is, a Market Zrt. fel is építhetné Szegeden az új stadiont – még ha NB1-es csapata jelenleg nincs is a városnak - írja a HVG.hu. Az építkezés egy éves késéssel, de még az idén elkezdődhet, igaz nem az eredetileg tervezett önkormányzati SZEOL pályán.