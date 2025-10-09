A lila-fehér klub tulajdonosa, a Mol-csoport már a nyáron előszerződést kötött az új helyszínre, s a Megyeri útról a Fóti útra, a volt Tungsram-telepre költöznének.
Senki sem vállalja a működtetést, a kialakult káoszban lemondott az ügyvezető is.
Az olasz főváros vezetése jóváhagyta az AS Roma labdarúgóklub új stadionjának terveit. A létesítmény a belváros és a Leonardo Da Vinci repülőtér között félúton lesz, és 1,6 milliárd euróból, javarészt magánfinanszírozásban épül.
A sportcélra fordítható társaságiadó-kedvezményekből építene stadiont a szeged-csanádi egyházmegye. A Videoton FC tulajdonosa, Orbán Viktor bizalmasa is tagja az egyházmegye gazdasági tanácsának, és mivel Garancsi István újonnan vásárolt cége volt az FTC-stadion kivitelezője is, a Market Zrt. fel is építhetné Szegeden az új stadiont – még ha NB1-es csapata jelenleg nincs is a városnak - írja a HVG.hu. Az építkezés egy éves késéssel, de még az idén elkezdődhet, igaz nem az eredetileg tervezett önkormányzati SZEOL pályán.
Az új Hidegkuti Nándor labdarúgó stadion legkésőbb 2016 nyarára elkészül - közölte az MTK ügyvezetése.
Első mérkőzését játssza szombaton új stadionjában a listavezető Debrecen, amelynek szinte kötelező győznie az Újpest ellen, hogy megőrizze kedvező helyzetét közvetlen üldözőjével, a hárompontos hátránnyal második, címvédő Győrrel szemben a labdarúgó OTP Bank Liga 28. fordulója után is.