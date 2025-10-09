Orbán Viktor hadgyakorlaton vett részt

Magyar Honvédség;Orbán Viktor;hadgyakorlat;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;

2025-10-09 20:35:00 CEST

Legalábbis az MTI híre szerint. Az, hogy a részvétel mit is jelent valójában, azt az elkészült képek mutatják.

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Mezőkövesdi Klementina - volt katonai - Repülőtéren részt vett az Adaptive Hussars 25 elnevezésű hadgyakorlat egyik mozzanatán - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnokság szervezésében magyar, bolgár, szlovák, lengyel és szlovén fegyveres erők egy elfoglalt repülőtér elleni katonai műveletet mutattak be - áll a szűkszavú közleményben.

Egyéb információt nem tudtunk meg, de képek azért készültek az eseményről. Ezekből annyi derült ki, hogy Orbán Viktor és Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter ellátogattak a helyszínre, üdvözölték Böröndi Gábor vezérkari főnököt, majd felültek egy helikopterre.