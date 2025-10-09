Donald Trump: Hétfőn vagy kedden engedik szabadon a Gázában fogvatartott izraeli túszokat

tűzszünet;Donald Trump;izraeli-palesztin konfliktus;

2025-10-09 21:12:00 CEST

„Létrehozunk valamit, ahol az emberek élni tudnak. Jobb feltételeket teremtünk az emberek számára” - ígérte a palesztinoknak.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön közölte, hogy a Gázai övezetben őrzött izraeli túszokat várhatóan hétfőn vagy kedden engedik szabadon, és reményét fejezte ki, hogy részt vesz a tűzszüneti megállapodás aláírásán Egyiptomban.

Donald Trump egy fehér házi kabinetülésen beszélt erről, amelyen megvitatták az amerikai béketerv nyomán szerdán megszületett megállapodást, amelynek értelmében egy szélesebb Gáza-terv első szakaszában elengedik a Hamász iszlamista palesztin szervezet fegyveresei által fogva tartott izraeli túszokat. Az elnök reményét fejezte ki, hogy a tűzszünet elvezet majd a tartós békéhez.

Újságírók előtt az elnök kijelentette, egyelőre „nincs pontos elképzelése" a kétállami megoldás lehetőségéről az Izrael és a Hamász közötti tűzszüneti és fogolycsere-megállapodás után, és szoros figyelemmel követi, bármiről is állapodjanak meg végül. Azzal kapcsolatban, mire számíthatnak a palesztinok, hozzátette, „létrehozunk valamit, ahol az emberek élni tudnak. Jobb feltételeket teremtünk az emberek számára.”

„Hétfőn vagy kedden visszakapjuk a túszokat, és ez az öröm napja lesz”

- mondta az amerikai elnök. Izraeli értesülések szerint negyvennyolc túszt őriznek a Gázai övezetben, közülük feltehetően húszan vannak életben. A Hamász a várakozások szerint az élő túszokat egyszerre engedi el, hetvenkét órával a tűzszünet életbe lépése után.

Az amerikai elnök azt ígérte, hogy a gázai megállapodás közeli szakaszában lesz leszerelés és csapatkivonás. Megismételte ugyanakkor, hogy az elsődleges kérdés az utolsó túszok visszatérése. Donald Trump hozzátette, hogy tervei szerint elutazik Egyiptomba a tűzszüneti megállapodás aláírására. Az amerikai elnök telefonon beszélt csütörtökön Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfővel, aki meghívta a gázai megállapodás ünnepélyes aláírására - tudatta előzőleg közleményben az egyiptomi elnöki hivatal.