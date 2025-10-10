Vitézy Dávid szerint az Orbán-kormány vagy nem érti a várostervezési alapvetéseket, vagy nem érdekli, hogyan fog működni Budapest

Lázár János;Újpest;stadion;Vitézy Dávid;tömegközlekedés;Építési és Közlekedési Minisztérium;

2025-10-10 10:50:00 CEST

Stadion lesz, tömegközlekedési fejlesztés nem.

Vitézy Dávid posztolta ki azt a kormányzat dokumentumot, amely nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősíti Újpest tervezett 18 ezres, később 22 ezer férőhelyesre bővíthető futballstadionját. A tervezetből kiderül, hogy a beruházáshoz a kormány az égvilágon semmilyen tömegközlekedési fejlesztést nem tervez, csupán annyit írt elő, hogy minden 45 férőhely után biztosítani kell egy parkolóhelyet.

„A tegnap Lázár János tárcája által közzétett kiemelő rendelet tervezete szerint az Újpest új focistadionja bármiféle tömegközlekedési fejlesztés nélkül épülne meg. Ez nemcsak megdöbbentő, hanem várostervezési szempontból is súlyos hiba. Európában vagy Ázsia fejlett részein egy ekkora forgalomvonzó létesítményt kizárólag nagy kapacitású, kötöttpályás közlekedési hálózat mellé engedélyeznének – hiszen egy 18-22 ezres stadion működése, különösen késő esti mérkőzések idején, hatalmas egyszerre jelentkező közlekedési terhelést okoz” - kommentálta a tervezetet a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője.

Vitézy Dávid szerint nehéz eldönteni, hogy a kormány valóban nem érti a korszerű várostervezés alapvetéseit, vagy csak nem érdekli, hogy Budapest hogyan fog működni egy ilyen beruházás után. A várospolitikus emlékeztetett, hogy a stadion a Fóti út 141. alatt épülne meg, egy családi házas lakóövezet közvetlen közelében, ehhez képest a rendelet annyit ír elő, hogy néhány száz parkolóhellyel szolgálják ki a több tízezres forgalmat, ami nyilvánvalóan teljesen elégtelen.

Vitézy Dávid hangsúlyozta, a tervezetben egyetlen szó sincs a tömegközlekedés fejlesztéséről. Mint írta, elvileg 15 perc sétával elérhető a Rákospalota–Újpest vasútállomás, de nincs megfelelően kiépített gyalogos kapcsolat ilyen tömegek kezeléséhez, késő este pedig már nincs itt sűrű vonatforgalom, az infrastruktúra nem alkalmas célvonatok indítására, és a peronok is túl szűkek egy nagyrendezvény utáni tömeg biztonságos kezeléséhez. Az állomás teljes felújítására a kész tervek már régóta megvannak, de Lázár János három éve ezt a projektet is leállította - jegyezte meg. Megemlítette azt is, hogy az M3-as metró Káposztásmegyerig történő meghosszabbításából szintén nem lett semmi. Ez pedig valódi megoldást hozna, de költsége meghaladná a stadion teljes árát, így értelemszerűen nincs szó ilyesmiről - jelezte.

„Elképesztő, hogy a Lázár-féle Építési és Közlekedési Minisztérium – amelynek elvileg épp ezekért a szempontokért kellene felelnie – egy ilyen kiemelő rendeletet e nélkül készít elő. Persze az önkormányzatok minden beleszólási jogát azért elveszik. Ha Lázár János nem is, remélhetőleg legalább a klub és a MOL belátja, hogy egy 18-22 ezres focistadion így nem fog működni” - zárta posztját Vitézy Dávid.