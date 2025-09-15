Karácsony Gergely és Vitézy Dávid örül, hogy lecserélhetik a kigyulladó buszokat, de az Orbán-kormány és a főispánja mindent megtesz, hogy ne tegyék

BKV;Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;beszerzés;buszok;Latorcai Csaba;Sára Botond;

2025-09-15 15:02:00 CEST

A főpolgármester bejelentette, hogy már elindult Budapestre és a hétvégén már be is mutathatják az első Mercedes buszt, amelyből 65-öt rendelt a BKV, hogy megújíthassák az elöregedett flottát. Eközben Latorcai Csaba államtitkár feljelentésre buzdítja az utasokat.

Miközben hétfőn elindult Magyarországra a BKV megrendelésére gyártott Mercedes-Benz Citaro K típusú autóbuszok első járműve, a főispán és egy államtitkár elindult egy BKV-garázs elé hangulatot kelteni. Mindenki azt teszi, amire képes – posztolta Karácsony Gergely főpolgármester több órával azelőtt, hogy az MTI közzétette volna tudósítását Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) parlamenti államtitkára, valamint Sára Botond budapesti főispán sajtótájékoztatójáról. Az államtitkár a fővárosi kormányhivatal átfogó vizsgálatának eredményét ismertette, amely szerint százból hatvan BKV-busz állapota kritikus, és a főváros nem tudja garantálni a biztonságos utazást a tömegközlekedési eszközökön.

Latorcai Csaba a BKV-autóbuszok nyári tömeges kigyulladása után a vizsgálat lesújtó eredményéről beszélt, s azt állította, hogy a BKV-buszokon nincs érdemi karbantartás, és ezzel szemben fel fog lépni a kormányhivatal. – Ha a főpolgármester magától nem cselekszik, akkor a kormányhivatal hatósági vizsgálattal fogja kikényszeríteni, hogy a buszok alkalmasak legyenek a biztonságos közlekedésre – jelentette ki az államtitkár, Közölte, hogy arra utasították Sára Botond főispánt, Budapest Főváros Kormányhivatalának vezetőjét, hogy hozzon létre egy honlapot, amelyen közérdekű bejelentésként fogadnak fotókat az autóbuszok állapotáról.

Latorcai Csaba arra kérte a fővárosiakat, hogy a [email protected] címre küldjenek fényképeket – rendszámmal együtt –, ha úgy ítélik meg, hogy nem alkalmas biztonságos utazásra az a busz, amellyel közlekednek. Hozzátette: nem járható út, hogy hitelből vegyenek új buszokat, mert a főváros már így is hitelképtelen. Sára Botond közölte, a forgalomban lévő 1200 buszból eddig 106-ot vizsgáltak meg, ezek 60 százalékát ki kellett vonni a forgalomból vagy 30 napos határidővel vissza kellett rendelni szemlére. A feltárt tipikus műszaki problémák között a fékrendszer, a gumiabroncsok és a kormánymű meghibásodását, valamint a váltóból és motorból való olajszivárgást említette. Állítása szerint a BKV nem tudja bemutatni a buszok tűzvédelmi vizsgálatának jegyzőkönyveit, ezért feltételezhető, hogy nem is történt ilyen vizsgálat. – Sok buszon porral oltó készülék sem áll rendelkezésre – fűzte hozzá a főispán.

– Most, hogy a vonatok nem kisiklanak, csak a kerekek „leugranak a sínről”, a biztonsági berendezés pedig „zavarérzékeny” az állami vasútnál, meg is jött a pártfeladat a Harcosok Klubjából: le kell járatni a budapesti közösségi közlekedést. Mert az működik is, fejlődik is, erős a kontraszt az állami szolgáltatásokkal, mitagadás. Így aztán a főispán egy államtitkárral súlyosbítva egy BKV-garázs elé vonul, hogy a kormányhivatal és a fővárosi Fidesz-frakció által megrendelt vizsgálataira alapozva mondjon nagyokat – jegyezte meg előzőleg Karácsony Gergely feltéve a kérdést az érintett államtitkárnak: „Meddig akadályozza még a kormány egyetlen aláírás megtagadásával, hogy kedvező európai forrásból Budapest folytassa az öreg buszok újakra cserélését?”

A főpolgármester szerint az utasok biztonsága semmilyen módon nincs veszélyben, és akit érdekel, már a hétvégén, az Európai Mobilitási Hét rendezvényén megnézheti, milyenek lesznek az új buszok. – Addig is: ne üljenek fel a Fidesz rémhírterjesztésnek, hanem ahogy eddig, ezután is nyugodtan üljenek fel a fővárosi buszokra – kontrázott a feljelentési felhívásra Budapest vezetője. Szavait alátámasztotta posztjában Vitézy Dávid, a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke, a fővárosi Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője is, aki a 65 darab új Mercedes Citaro K buszról kiemelte, hogy az új flotta kiváltja a legöregebb használt Mercedes buszokat és a régi midibuszok egy részét is, így pont a busztüzekben mostanság érintett típusokból tud végre selejtezni a BKV az új bérelt buszok segítségével. – Jobb lenne, ha bérlet helyett saját buszokat vehetne a BKV, de ezt a kormány adminisztratív eszközökkel akadályozza – jegyezte meg a fővárosi politikus.