Egyelőre nem függeszti fel Várhelyi Olivért a kémkedési botrány miatt Ursula von der Leyen, de beszélni akar vele

2025-10-10 19:14:00 CEST

Az Európai Bizottság elnöke személyesen akar tárgyalni vele az ügyben, amint lehetséges.

Egyelőre nem függeszti fel Várhelyi Olivér uniós biztost Ursula von der Leyen az Orbán-kormány brüsszeli kémhálózatáról szóló hírek miatt, de a lehető leghamarabb beszélni akar vele - tájékoztatta Paula Pinho, az Európai Bizottság szóvivője a Politicót.

A szóvivő közlése szerint egyelőre vádakról van szó, így a felfüggesztést kizárta addig, amíg többet nem tudnak az ügyről. Ugyanakkor, mint beszámoltunk róla, az Európai Bizottság fel fog állítani egy belső munkacsoportot, ami a munkatársaik elleni magyar kémkedést vizsgálja.

Paula Pinho rögzítette, az Európai Bizottság komolyan veszi a kémkedésről szóló jelentéseket, tekintettel azok következményeire az uniós műveletek biztonságára és integritására nézve. Megerősítette, hogy Ursula von der Leyen közvetlenül Várhelyi Olivérrel akarja megbeszélni az ügyet. „Még nem volt lehetősége erre, de amint lehetséges, ez megtörténik” - mondta, hozzátéve: „eltökéltek vagyunk abban, hogy megvédjük személyzetünket, információinkat és hálózatainkat az illegális információgyűjtési kísérletektől.”

A Direkt36 tegnap számolt be leleplező cikkében arról, hogy az Orbán-kormány titkos kémhálózatot tartott fenn Brüsszelben, Várhelyi Olivér uniós biztos pedig korábbi uniós nagykövetként mindent tudhatott az EU-s szervezetekbe beépülő magyar hírszerzőkről, akiknek egyik célpontjuk a korrupciós ügyeket feltáró OLAF volt. Az EU-s intézményekbe való beszivárgás és a hírszerző hálózat kiépítésének fő célpontjai a brüsszeli intézményekben dolgozó magyar állampolgárok voltak.