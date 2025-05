Berlin Washington ellen kémkedhet

Németország akár NATO-beli szövetségesei, köztük az Egyesült Államok ellen is kémkedhet a jövőben. Ez lehet a következménye a legújabb kémbotránynak, melynek során kiderült, hogy egy kettős ügynök férfi értékes dokumentumokat adott át a CIA-nak, s az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) németországi tevékenységét is feltáró berlini parlamenti bizottság tevékenységéről is iratokat szolgáltatott ki.