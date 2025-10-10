Nobel-békedíj: Vlagyimir Putyin szerint Donald Trump őszintén törekszik a válságok megoldására, az amerikai elnök megköszönte neki a támogatást

támogatás;Nobel-békedíj;Vlagyimir Putyin;bírálat;Donald Trump;María Corina Machado;

2025-10-10 20:25:00 CEST

Az idei nyertes María Corina Machado venezuelai ellenzék női politikusa lett, ami felháborította a macsók uralta Kremlt és Fehér Házat.

Az amerikai elnök egy videót posztolt pénteken Vlagyimir Putyinról, amint megvédi barátját, Donald Trumpot. Ez volt Trump első megnyilvánulása azóta, hogy kiderült, nem az övé, hanem María Corina Machado venezuelai ellenzéki politikusé lesz az idei Nobel-békedíj – vette észre a hvg.hu a meglehetősen szürreális világpolitikai mozzanatot.

„Hogy a mostani amerikai elnök megérdemli-e a békedíjat, azt nem tudom. Az azonban igaz, hogy őszintén törekszik a bonyolult, évek, akár évtizedek óta húzódó válságok megoldására” – mondta Vlagyimir Putyin a tádzsikisztáni Dusanbéban a Moscow Times szerint. Az orosz elnök ennél is tovább ment, ugyanis azzal vádolta meg a Nobel-bizottságot, hogy olyan személyeknek ítéli oda a díjat, akik nem tettek semmit a béke érdekében.

– Úgy vélem, hogy ezek a döntések hatalmas kárt okoztak a díj reputációjának – jelentette ki Vlagyimir Putyin, akinek Trump megköszönte a kéretlen támogatást. A hvg.hu felidézte, hogy az amerikai elnök korábban már több alkalommal is bejelentkezett a díjra. Szeptember végén a teljes amerikai katonai vezetése előtt tartott beszédében egyenesen úgy fogalmazott, hogy nagy sértés lenne az USA-ra nézve, ha nem ő kapná meg.

A mostani döntésre a MAGA-táborból már többen is ingerülten reagáltak, köztük a Fehér Ház kommunikációs igazgatója, Steven Cheung is.