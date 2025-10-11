Varga Juditot dobja be Zsolti bácsi ellen Orbán Viktor

Orbán Viktor;Népszava;Varga Judit;Podcast;hímsovinizmus;

2025-10-11 05:45:00 CEST

Az idősödő, nőket látványosan lekezelő macsók előbb a kegyelmi botrányban elkergették a bűnbaknak megtett Varga Juditot, most viszont tőle várják Magyar Péter és a Tisza megállítását. Podcast.

A Fidesz fogyóeszközként használja a nőket – hangzott el a Népszava Hol élünk? közéleti podcastjének e heti adásában, amelyben Muhari Judit belpolitikai újságíró, Varga Dóra és Horváth Gábor főszerkesztő-helyettes arról beszélgetett Batka Zoltán műsorvezetővel: mennyire jellemző, hogy az idősödő, nőket látványosan lekezelő macsók előbb a kegyelmi botrányban elkergették a bűnbaknak megtett Varga Juditot, most viszont tőle várják Magyar Péter és a Tisza megállítását. Közben Hoppál Péter olyan, mesterséges intelligenciával készült képet terít, ahol Orbán, Fico és Babis késő éjjel részegen egy magányos nőt, Von der Leyent terrorizálja a lakásán.

A műsorban szó esik arról is: a vargajuditozás politikai értelme, hogy Orbán Viktor vele terelje el a figyelmet a zsoltibácsizásról, a gyermekvédelem, a szociális ellátórendszer és úgy általában a NER-állam csődjéről. A Fidesz pedig eközben egyre elhatalmasodó dilinyóval küzd, mivel a Metán immáron nem tud hirdetéssel nézettséget vásárolni a propagandista celebjeinek.