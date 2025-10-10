Szentpéteri Nagy Richard: Mocskos dolgok jönnek a kampányban, de lehet még rosszabb is

gyermekvédelem;Szentpéteri Nagy Richard;orosz-ukrán háború;Törésvonal;

2025-10-10 05:45:00 CEST

Akár létezik Zsolti bácsi, akár nem, a folytatni kell a gyermekvédelmi rendszerben előforduló visszaélések feltárását.

A közvélemény egy része kifejezetten szeretné, ha a Zsolti bácsi-ügyben politikusi érintettség is felmerülne, mert elege van a rendszerből, és úgy véli, egy ilyen botrány akár annak bukásához is vezethet – mondta a Népszava Törésvonal című műsorában Szentpéteri Nagy Richard politológus, alkotmányjogász.

Hangsúlyozta, nincs jogalap bárkit megnevezni, ugyanakkor szerinte a gyakori sejtetések alapján „valami van”.

Szerinte a Nemzeti Együttműködés Rendszere olyan súlyos terheket hordoz, hogy ha bárhonnan megpróbálnánk kihúzni egy szálat, az egész struktúra összedőlne. Felidézte, hogy az elmúlt években több ügyben sem sikerült a felelősségi láncolatot végigvinni, noha néhány lépésben el lehetne jutni a legkisebb szereplőtől a legfelső politikai szintig. Példaként a kegyelmi botrányt és a Schadl–Völner-ügyet említette, amelyekben – fogalmazása szerint – a hatóságok egy szinten megálltak. Hozzátette, reméli, hogy a magyar jogállam egyszer olyan állapotba kerül, amikor a Zsolti bácsi-ügyben is kiderülhet az igazság, mert morálisan ez az egyetlen fontos szempont. A gyermekvédelmi rendszerben előforduló visszaélések ügyének feltárását szerinte folytatni kell.

A politológus arról is beszélt, hogy a Szőlő utcai botrány híre már a Fidesz szavazóihoz is eljutott, bár sokan érezhetik úgy, hogy nem zörög a haraszt, ha nem fújják. Úgy fogalmazott, egyelőre nincs bizonyíték, és az is elképzelhető, hogy ügy sincs – vagy éppen van, de más, mint amilyennek jelenleg gondolják.

Szentpéteri Nagy Richard szerint, ha utóbbi kiderül, azzal az is bizonyossá válhat, hogy Magyar Péter helyesen döntött, amikor távol tartotta magát az ügytől. Kijelentette, hogy a Fidesz kezdetben nem akart erről az ügyről beszélni, és egy ideig valóban nem is tette, ám hogy ezt mennyire tette jól, azt megmutatja többek közt a választások eredménye.

A politológus úgy vélte, a hatalom számára morális erőt jelenthet, ha bebizonyosodik, hogy álhír volt mindaz, amivel egyes politikusokat megvádoltak. Hozzátette, a következő hónapok a közvélemény számára is próbatételt jelentenek majd abban, hogy képes-e eligazodni a különféle információk között, mert amit eddig láttunk, az semmi ahhoz képest, ami ezután jön.

A szakértő szerint különösen veszélyes az Ukrajnával szemben megjelenő kormányzati retorika, mivel szerinte Orbán Viktor és Szijjártó Péter úgy beszél, mintha háborús viszony állna fenn a két ország között. A provokációk lehetőségét sem zárta ki, és kijelentette: „nemcsak mocskos dolgok jönnek még, hanem olyan súlyosak is, amelyek a legrosszabb pontig is eljuttathatnak minket.”