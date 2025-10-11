Több százezren éltették Donald Trumpot Tel-Avivban a gázai tűzszünet és a túszalku miatt

demonstráció;Izrael;Hamász;tűzszünet;Donald Trump;

2025-10-11 22:44:00 CEST

A palesztin szélsőséges szervezet, a Hamász várhatóan hétfő reggel engedi szabadon a még életben lévő túszait. Aznap Izraelbe utazik Donald Trump is.

Több százezres, a túszalkuért és a tűzszünetért Donald Trump amerikai elnököt éltető izraeli fogadta Tel-Avivban a Túszok terén Steve Witkoffot, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottját és Jared Kushnert, az elnök vejét és tanácsadóját szombat este. A szervezők becslése szerint négyszázezren gyűltek össze Tel-Aviv egyik központi terén, amelyet az utóbbi két évben átneveztek a Túszok terének, mivel a 2023. október 7-én a Gázai övezetbe hurcolt izraeliek hazahozatalát itt követelték a túszok hozzátartozói és támogatóik.

Századik hete rendeztek szombat esténként szolidaritási tüntetést a túszokért ezen a helyen és az ország más városaiban, de ezen a szombaton várhatóan utoljára gyűltek össze az izraeli civilek, hogy üdvözöljék a néhány napja megkötött túszalkut. Ennek keretében hamarosan hazatérhet családjához a még élő húsz túsz, és tisztes temetést kaphat hazájában huszonnyolc elrabolt, akik már nem érhették meg szabadulásukat.

Steve Witkoff Tel-Avivban köszönetet mondott Donald Trump amerikai elnöknek, vejének, Jared Kushnernek, az arab és a muszlim vezetőknek, és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek a gázai túszalkuért és a tűzszüneti megállapodásért, valamint a túszoknak és családjaiknak a kitartásért. A tömeg füttyszóval fogadta Benjamin Netanjahu nevét, majd Donald Trump nevét kezdte skandálni. – Régóta álmodtam erről az éjszakáról. Ez a legmegrendítőbb látvány. Ma este zsidók, keresztények, muszlimok állnak itt együtt, egy közös céllal, a békéért. Ma este valami rendkívülit ünneplünk. Az élő bizonyítékát annak, hogy csodák igenis vannak. Ez a pillanat azok fáradhatatlan munkájának köszönhető, akik nem pihentek. Egyikük most itt áll mellettem, Jared Kushner – méltatta Steve Witkoff az amerikai elnök vejét, aki szintén felszólalt a demonstráción, ugyanúgy, ahogyan Donald Trump lánya, Jared Kushner felesége, Ivanka Trump is.

Tel-Avivban tapsviharral üdvözölték azt is, amikor Steve Witkoff az arab és muszlim vezetőket említette, akik mind kulcsszerepet játszottak a megállapodásban, köztük Recep Tayyip Erdogan török elnököt és Katar miniszterelnökét és emírjét.

Az izraeli 12-es kereskedelmi televíziós csatorna szerint várhatóan hétfő reggel kezdődik a túszok szabadon engedése, de a folyamat már vasárnap este elindulhat. Az egyezmény szerint legkésőbb hétfő délig át kell adni őket a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek, akik vagy egy időben több gázai helyszínen, vagy egyetlen központi gyűjtőponton veszik át őket.

Hétfőn Izraelbe várják Donald Trump amerikai elnököt, aki várhatóan beszédet mond majd az izraeli parlamentben, a kneszetben. A túszok hozzátartozóinak szervezete meghívta a Túszok terére is, hogy ott szóljon hozzájuk, és megköszönhessék a túszalkuért tett fáradozását.