Lítium-hidroxid szivárgott a debreceni katódgyárban, evakuálás közben egy ember megsérült

2025-10-11 23:25:00 CEST

Hatvan kilogrammnyi lítium-hidroxid szabadult el. Nem minősült veszélyes anyagnak, néhány órán belül feltakarították.

Technológiai meghibásodás következtében 60 kilogramm lítium-hidroxid szabadult el a EcoPro BM Hungary Zrt. debreceni katódgyárában – derül ki abból a közleményből, amelyet a 444-nek küldött el a cég.

E szerint a lítium-hidroxid azután kezdett el szivárogni, hogy belső túlnyomás miatt szétrepedt egy cső. A tűzjelző rendszer riasztotta a cég tűzoltóságát, de a városi tűzoltóság és a katasztrófavédelem is kivonult a helyszínre. Tűz nem keletkezett, a 60 kilogrammnyi lítium-hidroxid ebben a formában, vagyis por formájában nem minősült veszélyes anyagnak, néhány órán belül fel is takarították, az üzem területe jelenleg minden tekintetben biztonságos. „A tűzjelzés következtében a kötelező evakuálás során az egyik dolgozó a védőfelszerelés eltávolításakor egy ollóval kisebb sérülést szenvedett. Azonnali szakszerű ellátásban részesült, a mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, majd az üzemorvos is tájékoztatást kapott”– hangzik a közlemény.

Az EcoPro debreceni gyárában évi 108 ezer tonna katódanyagot akarnak gyártani az európai piac számára . Ez 1,3 millió elektromos autó akkumulátorának gyártásához elegendő mennyiséget jelent. A gödi akkumulátorgyárról ismert Samsung SDI 2023 végén öt évre szóló, 34 milliárd dolláros beszállítói szerződést írt alá, az EcoPróval, amellyel előre le is kötötte a még csak építés alatt álló debreceni üzem gyártókapacitásának nagy részét.

A világ egyik legnagyobb akkumulátorgyártója, az EcoPro 2021-ben jelentette be, hogy Debrecenben építi fel első Dél-Koreán kívüli üzemét. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közlése szerint a 280 milliárd forintos beruházásához az Orbán-kormány 30 milliárd forintos támogatással járul hozzá. Alig egy hónappal azután, hogy 2023. áprilisi alapkőletétel után Dél-Koreában letartóztatták az EcoPro elnök-vezérigazgatóját. Li Dongcsét, akit két év letöltendő börtönre el is ítéltek bennfentes tőzsdei kereskedés miatt.