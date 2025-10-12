Több mint ötmillió Qantas-ügyfél adatai kerültek fel az internetre

légitársaság;hackerek;ügyfelek;Qantas;adatszivárgás;

2025-10-12 08:48:00 CEST

Az adatok - nevek, e-mail-címek és telefonszámok - a darkneten terjednek.

A Qantas ausztrál légitársaság vasárnap azt közölte, hogy kikerültek az internetre 5,7 millió ügyfele személyes adatai, amelyeket még júliusban szerzett meg egy hackercsoport.

A vállalat közleményben tudatta, hogy szakértők segítségével vizsgálják, pontosan milyen adatok szivárogtak ki.

Kiberbiztonsági szakértőkre hivatkozva az ABC ausztrál közszolgálati műsorszóró azt jelentette, hogy az adatok - többségében nevek, e-mailcímek és telefonszámok - a darknetre kerültek fel. Az ABC idézte a légitársaság közleményét is, amelyben kiemelték, hogy a hackerek nem fértek hozzá a hitelkártyaszámokhoz és egyéb pénzügyi azonosítókhoz sem.

Az utóbbi években Ausztráliából több kibertámadást jelentettek; tavaly a többi között ismeretlenek megszerezték az ország egyik legnagyobb legnagyobb távközlési cége, az Optus mintegy kilencmillió felhasználójának adatait.