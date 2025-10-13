Tolongás a szuverenista oldalon, virágoznak az orosz neofasiszta szervezetek

Németország;Fidesz;Oroszország;szélsőjobb;Belgium;Balog Zoltán;Szentpétervár;Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom;HVIM;Novák Katalin;Alekszandr Dugin;Családok világtalálkozója;

2025-10-13 21:39:00 CEST

Nemzetközi kapcsolataik bővülnek, a velük való együttműködés több európai országban már a szélsőjobboldalon is sok. De nem Magyarországon.

A hamburgi parlment Alternatíva Németországért (AfD) frakciója október 8-án kizárta Robert Risch képviselőt, mert részt vett egy szentpétervári nemzetközi neofasiszta kongresszuson. Rischt a pártból is kizárják. A döntésről beszámolt a német média, majd ennek nyomán a Novaja Gazeta Europa. A német szélsőjobboldali párt azzal indokolta döntését, hogy a szentpétervári kongresszus, amelyen Risch előadóként vett részt, „antidemokratikus irányultságú volt, ami összeegyeztethetetlen az AfD demokratikus értékeivel és elveivel”.

Az inkriminált nemzetközi fasiszta kongresszus szeptember 12-én zajlott Szentpéterváron a Mariinszkij-palotában. Már a Szentpétervár Törvényhozó Gyűlésének is otthont adó helyszín, de az orosz résztvevők neve is jelzi, hogy nem valami periférikus eseményről van szó. Megnyitó beszédet Konsztantyin Malofejev oligarcha, az orosz szélsőjobb szervezeteket tömörítő Cárgrád mozgalom vezetője, illetve Vlagyimir Putyin kedvenc ideológusa, Alekszandr Dugin orosz „tradicionalista filozófus”, a nagyorosz nacionalizmus első számú teoretikusa mondott. A kongresszust levélben üdvözölte a szentpétervári törvényhozás elnöke és több magasrangú orosz ortodox egyházi vezető, illetve videóüzenetben egy spanyol katolikus pap és egy dél-afrikai protestáns lelkész is. Ugyancsak videóüzenetben jelentkeztek be az európai újfasizmus „sztárjai” - Alain de Benoist francia filozófus, az Új Jobboldal ideológiájának atyja, Alain Soral francia-svájci ideológus-publicista és Alexander von Bismarck, a hírhedt német kancellár egyik leszármazottja.

A szentpétervári rendezvény a Paladins elnevezésű Nemzetközi Szuverenista Liga (International Sovereignist League – ISL) alakuló kongresszusa volt. Több hónapig zajló szervezés után három kontinens tizennégy országából érkezett húsz „keresztény, tradicionalista, nemzeti szervezet” hívta életre az ISL-t „a tradicionális és keresztény értékek védelme, illetve a globalizáció elleni közös harc céljával”.

A szervezők a Cárgrád ernyőszervezetéhez tartozó Akadémisták Testvérisége (Bratsztvo Akagyemisztov) és a „Kétfejű Sas” – Tradicionális Sportok Szövetsége (Fegyeracija Tragyicionnih Vidov Szporta „Dvuglavij Arjol”) voltak, „akik a fehérek ellenforradalmi, ortodox keresztény, monarchista hagyományait követik, és elkötelezettek a tradicionális értékek megőrzése mellett, tehát hangsúlyozottan antikommunisták”.

Bár egyáltalán nem titkos találkozóról volt szó, a nemzetközi sajtóban - az orosz ellenzéki Meduza, a Novaja Gazeta, a Radio Liberty és a BBC orosz szolgálata honlapjain is - csak tíz nap után jelentek meg az első híradások, nem kis mértékben egy magyar hírforrásra, a Szent Korona Rádióra hivatkozva. A magyar neonáci portál a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom beszámolóját tette közzé, amelyben a HVIM hangsúlyozza, hogy nyolctagú küldöttségük volt az egyetlen magyar delegáció Szentpéterváron. A fenti idézetek is a magyar portálról származnak.

Jelen voltak többek között Franciaország, Németország, Olaszország, Görögország, Nagy-Britannia, Mexikó, Spanyolország, Belgium és Dél-Afrika legszélsőségesebb szervezetei is, olyan formációk, amelyeket a politikai élvonalban egyre erősödő francia, német, spanyol, brit stb. szélsőjobb pártok is neonáciként utasítanak el.

Az új szuverenista liga HVIM által közzétett céljai, mégha valamivel sarkosabban is fogalmazva, de kísértetiesen hasonlítanak a másik nemzetközi szuverenista pártcsalád, az Orbán Viktor nevével fémjelzett Patrióták Európáért zászlós elveihez. Ilyen például a „kiemelten fontosnak tartjuk a keresztény hit és a tradicionális értékek védelmét; harcolnunk kell a sátáni, embergyűlölő, transzhumanista, LMBTQ-propagandával szemben” is.

Tekintettel az azonos megnevezésre – szuverenisták – és a hasonló célokra, elvekre, valamint arra, hogy a főszervező Konsztantyin Malofejev kezdeményezéseinek támogatása nem teljesen idegen a Fidesztől és kormányától, a Népszava még szeptember 25-én kérdésekkel fordult a Fideszhez. Arról érdeklődtünk, van-e együttműködés a két nemzetközi szuverenista blokk között, meghívták-e a Fideszt a szentpétervári kongresszusra. Kérdéseinkre azóta sem kaptunk választ.

Az esetleges kapcsolat feltételezése nem alaptalan, hiszen Malofejev egy másik kezdeményezése a legmagasabb magyar állami szinteken talált támogatásra. 2017-ben (Donald Trump első elnöksége idején) az Orbán-kormány az amerikai és orosz fundamentalisták összeborulásaként működtetett, a Malofejev által kiemelten finanszírozott Családok Világkongresszusa/World Congress of Families (WCF) szervezettel közösen rendezte meg Budapesten a Családok XI. Világkongresszusát. Az esemény központi témái a WCF orosz és amerikai fundamentalista, szélsőjobb szervezeteinek zászlajára tűzött abortuszellenesség valamint a homoszexualitás, az LMBTQ-jogok elutasítása voltak. Fő szereplői magyar részről az akkor még miniszter Balog Zoltán, az államtitkár Novák Katalin, Palkovics László és Soltész Miklós államtitkárok voltak. Novák államfőként is szoros kapcsolatot ápolt a családok világkongresszusait szervező, Malofejev által szponzorált WCF-el, részt vett például a veronai kongresszuson is.

A szentpétervári nemzetközi neonáci rendezvényen való magyar részvétel nem keltette fel a magyar hatóságok vagy a különböző nemzetközi kapcsolatokat árgus szemmel figyelni hivatott Szuverenitásvédelmi Hivatal figyelmét, pedig sem a főszervező orosz alakulatok, sem egyes résztvevők nem kispályások.

Ezt igazolja a hamburgi AfD döntése, vagy az, hogy a belga hatóságok is vizsgálni kezdték az ügyet. Ugyancsak a Szent Korona számolt be arról, hogy múlt héten, szerdán terrorellenes egység tartott házkutatást Hervé Van Laethem, a Nation nevű belga „hazafias párt” elnökének brüsszeli otthonában, vélhetően a szentpétervári konferencián való részvétele miatt. A pártelnököt letartóztatták, kihallgatták, majd vádemelés nélkül szabadon engedték, de a telefonját és laptopját lefoglalták. (Ami további vizsgálatot jelent, tesszük hozzá.)