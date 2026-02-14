A rendőrök minden résztvevőt gondosan igazoltattak a „becsület napján”, de nem a szélsőjobboldali szellemiségű Kitörés teljesítménytúrán, hanem az antifasiszta szervezetek sajtótájékoztatóján.
Nemzetközi kapcsolataik bővülnek, a velük való együttműködés több európai országban már a szélsőjobboldalon is sok. De nem Magyarországon.
A portáljuk, a Visegrad Post 2019-2020-ban kapott 4 millió forintot a Nemzeti Kulturális Alaptól, az NKA-t felügyelő Kásler Miklós miniszteri keretéből is. Németországban a szélsőjobboldali AfD körül gyűrűzik ugyanez a botrány.
A szélsőjobboldal programjában könyvégetésre és kommunistákra való célbalövésre is várták az érdeklődőket.
A csomagot Neidermüllernek címezték.
A szélsőjobbos aktivistáknál néhány tűzijátékot találtak, ez alapján vádolták őket azzal, hogy bombát akartak robbantani Kézdivásárhelyen, a román nemzeti ünnep alkalmából szervezett parádén.
Harminc napos előzetes letartóztatásban marad Szőcs Zoltán, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) erdélyi elnöke, miután a román legfelső bíróság pénteken jogerősen elutasította a szabadlábra helyezési kérelmét. Szőcs Zoltánt december 30-án helyezték előzetes letartóztatásba. A gyanúsított fellebbezett az akkori határozat ellen.
Kézdivásárhelyen ötödik napja tiltakoznak a román terrorelhárítás által merényletkísérlet gyanújával letartóztatott Beke István Attila szabadon engedéséért. Tegnap Budapesten a román nagykövetség előtt tiltakoztak a Hatvannégy Vármegye felhívására. A román nemzeti ünnepre időzített „magyar terrorista" ügye alaposan megrendítette a román-magyar együttélést. A székelyföldi játékbomba vészesen nagyot durrant.
Mintegy ötszázan tüntettek szerda este Kézdivásárhelyen a merényletkísérlet gyanújával letartóztatott Beke István szabadon bocsátását követelve - írják a csütörtöki székelyföldi napilapok. Szerdán a Mediafax hírügynökség ügyészségi forrásokra hivatkozva közölte, hogy egy október 10-ei összejövetelükön tervezték el a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) kézdivásárhelyi tagjai, hogy petárdákból összeállított robbanószerkezetet hoznak működésbe Románia nemzeti ünnepén Kézdivásárhelyen, amelyet a katonai parádé útvonala közelében, egy szemeteskukában akartak elrejteni.
Harminc napos előzetes letartóztatásba helyezte a romániai szervezett bűnözés és terrorizmus ellenes ügyészség (DIICOT) azt a kézdivásárhelyi magyar férfit, aki a vád szerint házi készítésű bombát akart robbantani a román nemzeti ünnep alkalmából tartott kézdivásárhelyi rendezvényen december elsején.
A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom budapesti szervezete jelentett be péntek kora estére tüntetést a menekültek ellen a Keleti pályaudvarhoz, "Itt az Idő! Védjük meg magunkat" felszólítással.
A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom kordont bontott volna a Szabadság téren, de az már nem volt ott, így a szovjet emlékműről emlékeztek meg.
Az alkotmányos rend elleni cselekmények gyanújával indított büntetőjogi eljárást a román szervezett bűnözés- és terrorizmusellenes ügyészség (DIICOT) olyan személyek ellen, akik a Jobbikot népszerűsítették Romániában. Az indoklás szerint alaposan gyanítható, hogy 2013-2014-ben a Jobbikot népszerűsítő több romániai rendezvényen revizionista, szeparatista, az alkotmányos rend elleni nyilatkozatok hangzottak el.
Két Horthy-megemlékezést is tartanak hétvégén szélsősjobbosok abból az alkalamból, hogy az egykori kormányzó 1919. november 16.-án vonult be csapatai élén, fehér lovon Budapestre, a hatalomátvétellel egyidőben pedig megkezdődött Magyarországon a fehérterror időszaka, amelynek során a tiszti különítmények több ezer embert gyilkoltak meg.