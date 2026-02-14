Bekeményített Bukarest a Jobbik ellen

Az alkotmányos rend elleni cselekmények gyanújával indított büntetőjogi eljárást a román szervezett bűnözés- és terrorizmusellenes ügyészség (DIICOT) olyan személyek ellen, akik a Jobbikot népszerűsítették Romániában. Az indoklás szerint alaposan gyanítható, hogy 2013-2014-ben a Jobbikot népszerűsítő több romániai rendezvényen revizionista, szeparatista, az alkotmányos rend elleni nyilatkozatok hangzottak el.