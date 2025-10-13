Letették a Dagály Uszoda alapkövét

Nagy médiaérdeklődés közepette rakta le a 2017-es vizes világbajnokság fő helyszínéül szolgáló Dagály Uszodaközpont alapkövét Orbán Viktor miniszterelnök, Julio C. Maglione, a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) elnöke, valamint Tarlós István, Budapest főpolgármestere tegnap délelőtt. Az alapkőletételen egy 40 kilós időkapszulát helyeztek el a földben, ez tartalmazza az Országgyűlésben 97 százalékos többséggel elfogadott Dagály-törvényt, a tervrajz másolatát, valamint a látványtervről szóló filmet.