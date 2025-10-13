A Hamász átadta az első hét még életben maradt izraeli túszát, kiszabadult az utolsó magyar állampolgár is

Izrael;háború;Hamász;Gázai övezet;túszok;

2025-10-13 08:39:00 CEST

Omri Mirant 2023. október 7-i terrortámadásban hurcolták el a palesztin szélsőségesek, miközben a feleségét és a két kislányát védte.

A Gázai övezetet uraló szélsőséges palesztin terrorszervezet, a Hamász hétfő reggel átadta az izraeli túszok első, hétfős csoportját a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek a Gázai övezet északi részén.

Az átadott első hét túsz nem szorul azonnali orvosi segítségre. Az elsők között Izraelbe érkezett a magyar állampolgársággal is rendelkező Omri Miran, mellette Gal és Ziv Berman, egy elrabolt testvérpár, Matan Angreszt, az egyik elhurcolt katona, Alon Ohel, akinek a szeme megsérült a Hamász terrortámadásában, Eitan Mór és Gaj Gilboa Dalal.

Omri Mirant 2023 október 7-én rabolták el a Hamász terroristái a Nir Oz kibucban lévő otthonából, miközben a feleségét és két kislányát akarta védeni. 2024, aztán 2025 áprilisában is a palesztin szélsőségesek propagandavideójának az egyik szereplője volt, arra szólította fel az izraelieket, hogy tüntessenek a túszokért. A 48 éves férfit a már két és fél, illetve négy és fél éves kislánya várja vissza. Édesapja, Dani, és felesége Lisáj az elmúlt két évben jelentős erőfeszítéseket tett kiszabadítása érdekében, Magyarországon is jártak, hogy segítséget kapjanak a zsidó közösségtől és a diplomatáktól. Omri Miran shiatsu terapeuta és Nir Oz kibuc vezető kertésze volt, amikor 2023. október 7-én felesége és két lánya szeme láttára elrabolták. „Több mint két év reménykedés után az elmúlt percekben megérkezett a várva várt értesítés: Omri Miránt a Hamász átadta a Vöröskeresztnek, így az utolsó magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából”.– ünnepelte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy hétfő reggeli Facebook-posztban a szabadulását

A Nemzetközi Vöröskereszt egy, a Gázai övezet biztonsági zónájában felállított izraeli katonai támaszpontra viszi őket, ahonnan a reimi bázisra mennek tovább, ahol legközelebbi hozzátartozóik fogadják őket, és ahonnan velük együtt helikopteren kórházba szállítják őket kivizsgálásra.

Azt már a The Times of Israel írja az élő hírfolyamában, hogy a 13 még éleben lévő izraeli túsz is visszanyeri a szabadságát valamikor hétfő délelőtt, aminek a fejében aztán az izraeliek elengednek 1968 palesztin foglyot engednek el. Közülük 250-en terrorcselekmények miatt ülnek a ciszjordánia Ofer fegyházban, 1718 másik palesztin, akit a gázai háborúban esett fogságba, a dél-izraeli Ketziot börtönből távozhat.