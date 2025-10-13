Ma visszanyerhetik szabadságukat a Hamász izraeli túszai, Donald Trump Orbán Viktort is meghívta az Izrael és a palesztinok nélkül rendezett közel-keleti béketárgyalásra

Egyiptom;Izrael;Hamász;Egyesült Államok;csúcstalálkozó;Palesztin Hatóság;fogolycsere;Donald Trump;túszok;Abdel-Fattáh esz-Szíszi;gázai konfliktus;tűzszüneti megállapodás;

2025-10-13 07:52:00 CEST

Egyiptom ma nemzetközi csúcstalálkozót rendez Sarm es-Sejkben, hogy véglegesítsék a gázai háború lezárását célzó megállapodást és növeljék a térség stabilitását.

A Vörös-tenger partján fekvő Sarm es-Sejkbe összehívott csúcson Abdel Fattah esz-Szíszi egyiptomi és Donald Trump amerikai elnök vezényel majd. Az eseményre António Guterres ENSZ-főtitkár és António Costa, az Európai Tanács elnöke mellett, Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság, Olaszország, Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Jordánia, Törökország, Szaúd-Arábia, Pakisztán és Indonézia vezetői vagy külügyminiszterei kaptak meghívást. Az Axios hírportál szerint ugyanakkor az amerikai külügyminisztérium tovább bővítette a meghívottak listáját, amelyre így több mint húsz ország, köztük Magyarország is felkerült. Orbán Viktor miniszterelnök egy hétfő reggeli Facebook-posztban azt írta, szombaton kapta meg Donald Trump meghívóját, ő is utazik Sarm es-Sejkbe.

A kairó vezetés közlése szerint a konfrencia célja „a Gázai övezetben zajló háború befejezése, a közel-keleti béke és stabilitás elérésére irányuló erőfeszítések fokozása, valamint a regionális biztonság és stabilitás új korszakának bevezetése”. A konferencián véglegesíteni akarják a gázai háború lezárását célzó megállapodást, és támogatást szerezni a Trump-féle béketerv második szakaszához, amelynek a Hamász lefegyverzését és a palesztin övezet új irányító testületének létrehozását célozza.

A Trump-adminisztráció egy tisztviselője vasárnap a The Times of Israel hírportálnak azt mondta, azt akarják, hogy az amerikai béketervnek négy garantáló országa – az Egyesült Államok mellett Egyiptom, Katar és Törökország – megállapodjanak a jelenlegi 20 pontos keretrendszer „nagyon tág” alapelveiben. A tisztviselő hangsúlyozta: az esemény célja a garantálók - és nem az aláíró felek - támogatásának megszilárdítása.

Nem világos, hogy maga a csúcstalálkozó hogyan vethet véget hivatalosan a háborúnak, miközben Izrael azt mondta, nem hajlandó befejezni a háborút, amíg nem győződik meg arról, hogy a Hamász már nem jelent fenyegetést, és nincs szerepe a Gázai övezet irányításában. Izraelt ráadásul nem hívták meg az eseményre – mondta egy másik forrás az izraeli hírportálnak. A Hamász tisztviselőinek közlése szerint a palesztin terrorszervezet sem vesz részt, ahogy a Ciszjordániát irányító Palesztin Hatóság (PA) vezetői sem lesznek ott. A csúcstalálkozó „egy szélesebb körű normalizációs mozgalmat is előidézhet” Izraellel a régióban, ami Izrael és a Trump-adminisztráció közös célja – tette hozzá az amerikai tisztviselő.

A Palesztin Hatóság (PA) egy magas rangú tisztviselője szerint a palesztin vezetés hiába kérte Szíszi egyiptomi vzetőtől, hogy Mahmúd Abbász palesztin elnök részt vehessen a csúcstalálkozón, s közvetíthesse azt az üzenetet, hogy a PA a palesztinok egyetlen legitim képviselője. A forrás hozzátette, hogy Egyiptom azért nem hívta meg a PA-t, mert nem szerepel a Fehér Ház háború utáni tervében.

A csúcstalálkozóra ma késő délután kerül sor, miután a Hamász és Izrael a tűzszüneti megállapodásnak megfelelően megkezdi a még élő húsz izraeli túsz palesztin foglyokra cserélését három gázai helszínen. Donald Trump ezzel egy időben érkezik Izraelbe, hogy beszédet mondjon a Kneszetben, és onnan megy tovább Sarm es-Sejkbe.

A Wall Street Journal vasárnapi értesülése szerint a Hamász közölte Izraellel, kész akár már vasárnap elkezdeni túszai átadását, ha a izraeli börtönökből szabadon bocsátandó palesztin foglyok listájára felkerül hét magas rangú palesztin vezető is, köztük Marván Barguti és Ahmad Szaadat is.