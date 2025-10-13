Várkonyi Andrea minden jel szerint helikopterrel repült Bodrogkeresztúrra átvenni a díszpolgári címét

helikopter;Bodrogkeresztúr;díszpolgári cím;Várkonyi Andrea;Mészáros Csoport;

Erre lehet következtetni abból, hogy a Tokajhoz és Szerencshez közeli településre fordult az a magán légi jármű, amelyet Mészáros Lőrinc is használni szokott.

Pont akkor repült Bodrogkeresztúrra és vissza a Mészáros Csoport által használt magánhelikopter, amikor Várkonyi Andrea átvette ott a díszpolgári címét – írja a 444. A lap szerint az OE-XWY lajstromjelű gépen utazott többször is Mészáros Lőrinc, és a díjátadóra a beszámolók szerint Várkonyit férje, Mészáros Lőrinc is elkísérte.

Lapunk is beszámolt október elején, hogy Várkonyi Andrea, Mészáros Lőrinc felesége az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumai elnökeként Bodrogkeresztúr díszpolgára lett. Az alapítványt maga a felcsúti milliárdos hozta létre 2019-ben, küldetése, hogy korszerű eszközökkel és programokkal támogassa a magyar köznevelési és szakképzési intézményeket, és Várkonyi ötlete volt az alapítványon belül a High Tech Suli program, amely a bodrogkeresztúri Eötvös József Általános Iskola tanulóit és tanárait támogatta.

A NER-elit vonzódásáról a helikopterekhez és a magánrepülőkhöz gyakran írtunk a Népszavában, különösen Mészáros Lőrinc és Szijjártó Péter vette igénybe többször is a közlekedés luxusváltozatait.