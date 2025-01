Mol-INA-ügy - Ivo Sanadert kiengedték a börtönből

Elhagyta a remetineci börtönt Ivo Sanader volt horvát kormányfő szerdán késő délután a zágrábi megyei bíróság tanácsának aznapi döntése alapján. Sanader, akit az épület előtt ügyvédei vártak, a börtön parkolójában újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy elégedetlen a horvát igazságszolgáltatással, és már rég szabad lehetne, ha a bíróság összevontan, nem pedig külön-külön tárgyalta volna mindegyik ügyét. Ez szerinte alkotmányellenes, és példátlan is az európai jogban. "Ebből is látszik, hogy politikai leszámolás áldozata vagyok" - hangsúlyozta. Hozzátette, hogy nincs ellene jogerős ítélet, és továbbra is harcol, hogy bebizonyítsa ártatlanságát.